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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:слышал гдето такое: что если с возростом обычно вероятность смерти от тех или иных причин возрастает, то грубо говоря после 80 лет такая закономерность не просматривается.

Да, читал такое. Если дожил до 85, то ты типа долгожитель и только "старость" тебя погубит. Но "старость" такого нет в причинах смерти и человек попадет в графу "кров та ССЗ", ту самую, самую многочисленную. Которая остаётся на первом месте.

  uaprofi написав:как по мне это показывает качества медицинской помощи в Германии.

Это в том числе.
Но маразм местных математиков это не отменяет. До него до сих пор не дошло, что любые преждевременные смерти (они же избыточные) все равно сокращают ОСПЖ. Эти люди что-то не дожили из отведенного, хоть им было 50, хоть 90. Досрочно - значит показатели по стране упали.
Его же "формула" показывала, что стаарый ковидник умер - хорошо!! Улучшил показатель!! Умер в 73 - вообще ничего не изменил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:23

То является или нет?
Разговор изначально был о самозванцах в МВЦ.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:27

  Hotab написав:Да, читал такое. Если дожил до 85, то ты типа долгожитель и только "старость" тебя погубит. Но "старость" такого нет в причинах смерти и человек попадет в графу "кров та ССЗ", ту самую, самую многочисленную. Которая остаётся на первом месте.


от той-же онкологии мрут в любом возрасте.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:29

Это те основы, где (1+1)/2 = 3? :lol: -- там уже выше про растущий СПЖ писали...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:30

igneus

оппоненты будут апеллировать приводя это событие

https://www.kommersant.ru/doc/5079214
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:33

  pilker написав:оппоненты будут апеллировать к этому событию

https://www.kommersant.ru/doc/5079214


никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.

Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:34


Чушь, от той-же онкологии мрут в любом возрасте.

Вы там со своей чушью разберитесь сначала.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:37

  _hunter написав:Точно? -- я тут:
https://www.worldometers.info/coronavir ... aths-daily
совсем другие цифры вижу...


-- чтоб два раза не вставать -- вот графики:
Изображение
в 20-м: вакцинации нет -- мрут "шо дурные" -- сотня за пару месяцев
в 21-м: вакцинации есть -- 4 смерти за весь 21-й


Вы понимаете там примерно 34000 жителей 6721 человек (или примерно 19,7%) официально переболело.
были ли там не выявленные и/или бессимптомные?
там только переболевших "неофициально" может быть больше 50% населения
такшо в такой ситуации ещё не понятно что дало больший ефект количество переболевших или вакцинация.

Как по мне чуть ли не единственный график который сейчас показывает эфективность вакцинации это у Китая. но там вроде те вакцины которые не используют в Европе.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:37

  Цитрин написав:никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.

Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.


А оце вже брехня. Бо минулого карантину тільки й волали що карантин порушує конституційні права на вільне пересування. Тепер методичка змінилася.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:объясняя Вам какбы основы математики, статистики и логики.


Не надо нам такая логика,при которой при высокой избыточной смертности пожилых (83+) людей вырастает СПЖ. Лучше мыкакто со своей. Так и до шизы недалеко.
Hotab
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