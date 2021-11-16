uaprofi написав:слышал гдето такое: что если с возростом обычно вероятность смерти от тех или иных причин возрастает, то грубо говоря после 80 лет такая закономерность не просматривается.
Да, читал такое. Если дожил до 85, то ты типа долгожитель и только "старость" тебя погубит. Но "старость" такого нет в причинах смерти и человек попадет в графу "кров та ССЗ", ту самую, самую многочисленную. Которая остаётся на первом месте.
uaprofi написав:как по мне это показывает качества медицинской помощи в Германии.
Это в том числе. Но маразм местных математиков это не отменяет. До него до сих пор не дошло, что любые преждевременные смерти (они же избыточные) все равно сокращают ОСПЖ. Эти люди что-то не дожили из отведенного, хоть им было 50, хоть 90. Досрочно - значит показатели по стране упали. Его же "формула" показывала, что стаарый ковидник умер - хорошо!! Улучшил показатель!! Умер в 73 - вообще ничего не изменил.
Hotab написав:Да, читал такое. Если дожил до 85, то ты типа долгожитель и только "старость" тебя погубит. Но "старость" такого нет в причинах смерти и человек попадет в графу "кров та ССЗ", ту самую, самую многочисленную. Которая остаётся на первом месте.
от той-же онкологии мрут в любом возрасте.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
-- чтоб два раза не вставать -- вот графики: Изображение в 20-м: вакцинации нет -- мрут "шо дурные" -- сотня за пару месяцев в 21-м: вакцинации есть -- 4 смерти за весь 21-й
Вы понимаете там примерно 34000 жителей 6721 человек (или примерно 19,7%) официально переболело. были ли там не выявленные и/или бессимптомные? там только переболевших "неофициально" может быть больше 50% населения такшо в такой ситуации ещё не понятно что дало больший ефект количество переболевших или вакцинация.
Как по мне чуть ли не единственный график который сейчас показывает эфективность вакцинации это у Китая. но там вроде те вакцины которые не используют в Европе.