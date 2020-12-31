budivelnik написав:А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій." Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
Крім відсутності власних розрахунків ще й а - галіматья в голові для якої середній вік смерті в році і середній вік померлих в році це різні величини Хоча насправді це одне і те ж. б - наявність цифри яку вивів я - 69,8 років середній вік смерті від ковіду і яку вивів НАН України - 70 років середній вік смерті від ковіду...
А також графоманство яке починається з як вже вказував( хтось інший) і закінчується - єралашики... Більше нічого.
ЛАД написав:..... Персонально для Ромасика надо было привести цифры, а то вдруг не разберётся - на 01.03.2021 - 93 смерти, 13.03 - 94 смерти, на сегодня - 98 смертей. Хотя, думаю, не поможет - ведь главное прокукарекать, а там хоть не рассветай. Авось кто прочитает и поверит, не станет разбираться.
персонально для тех, кто не знает, что такое осень, осень - это 01.09-30.11 2020 год закончился 31.12.2020.
Персонально для знатоков времён года повторяю - изначально вопрос с Гибралтаром поднял Вкладчик в связи с вакцинацией, а не с временем года. Вакцинация в Гибралтаре началась с НГ. Так что в январе-феврале ещё подействовать не успела. Поэтому нет смысла говорить об осени в Гибралтаре, когда ковид туда ещё просто не дошёл.
Хтось пробував розглянути таке порівняння як Взяти дві контрольних групи Перша - 100% вакцинована з віком 60+ Друга -100% не вакцинована з віком 60+... І розглянути а - загальну кількість смертей в кожній групі б - кількість смертей від ковіду в кожній групі в - середній вік смертей в кожній групі
fler написав:Гарвард устроит? Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain. https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help
Вполне. Спасибо, что со ссылкой. Но и Гарвард не сказал о том, что
fler написав:Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.
Да, говорят о том что
If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements
Но и против добавок ничего не имеют, главное в умеренных дозах, еще лучше - по согласованию с врачом.
Stick to moderate amounts. "It's reasonable to take a small or moderate amount of vitamin D, such as 1,000 IU a day, if you're concerned about whether you're getting enough," says Dr. Manson. Supplements are best for people who tend to have little vitamin D in their diet.
Good food sources include fatty fish, such as salmon, tuna, and sardines, fortified dairy products, including milk, cheese, and yogurt, and cereals.
People who spend very little time outdoors in the sun may also want to take a supplement. Vitamin D is nicknamed "the sunshine vitamin" because your body produces it after sun exposure. Your skin is less able to produce vitamin D as you age. People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s. ...
Таааак)) То есть вы не говорили со своими "залышкамы розуму", "Середній вік ковідних померлих відрізняється від середнього віку померлих від всіх інших причин на 1 рік, отже ковід забирає 1 рік тривалості життя?" Проста відповідь, так/ні)))))
flyman написав:поки ходив за буханком хліба в найближчий маркет от що спало на думку: В глобальній економіці маєм системну кризу. Під ковідоною еліти намагаються перезапустити, але поки що безуспішно. Тільки розігнали інфляцію. Далі думка така, що якщо прошпокають жижею майже всіх, то можна буде закінчити локдауни, споживач почне купувати, робоча сила почне працювати, і побачим новий бум, а не стагнацію.
Але ні старі методи із стимулювання економіки монетарним пом"якшенням, ні вколювання жижи всім підряд від немовлят до стариків при смерті не вирішує ні перше ні друге завдання.
Запасаємся попкорном. Як співається в пісні: "цей дощ надовго, надовго цей дощ".
не будет бума. либо просто новый "классический" кризис с обнищанием 80% либо переход к новой системе - когда вместо денег будут платить какими либо бонусами, которые сгорают или исчезают если их не использовать в короткий срок. грубо говоря перепроизводство всего. 1 человек может произвести столько что хватит для 10 или 20. и стал вопрос чем занять остальных. вот им и подкинули тему - крановируса.
Є прогнозні і реальні величини. Середній вік смерті за минулий рік - це реальна величина яку можна порахувати Середній вік смерті в майбутньому - це розрахункова величина, яку можна тільки спрогнозувати.ясно що прогноз може бути тільки з якоюсь величиною точності..в мене колись був підпис я подаю величини з точністю в 95%.
Так от мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періоду використав припущення що... якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону...
Але жодного реального прикладу подібного випадку мій опонент привести не зміг...