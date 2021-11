Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4372437343744375 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 17:03 Цитрин написав: pilker написав: оппоненты будут апеллировать к этому событию



https://www.kommersant.ru/doc/5079214 оппоненты будут апеллировать к этому событию



никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.



Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин. никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.

"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!" (Кіндзадза) "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!" (Кіндзадза) flyman

Повідомлень: 26720 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:05 Hotab написав: budivelnik написав: Сам придумав-сам приписав іншому-сам пояснив чого це не так-сам на себе в подальшому ссилається...коротше геній/багатостаночник якому я впіхну невпіхуєме....( ти ж не будеш жалітись на цю фразу? сам модератор її освятив? чи все таки пожалієшся?)



Хтось пробував розглянути таке порівняння як

Взяти дві контрольних групи

Перша - 100% вакцинована з віком 60+

Друга -100% не вакцинована з віком 60+...

І розглянути

а - загальну кількість смертей в кожній групі

б - кількість смертей від ковіду в кожній групі

в - середній вік смертей в кожній групі



Я запита

Може хотаб з дейтройтом блиснуть залишками розуму і викладуть своє бачення..а я підтягнусь пізніше. Сам придумав-сам приписав іншому-сам пояснив чого це не так-сам на себе в подальшому ссилається...коротше геній/багатостаночник якому я впіхну невпіхуєме....( ти ж не будеш жалітись на цю фразу? сам модератор її освятив? чи все таки пожалієшся?)Хтось пробував розглянути таке порівняння якВзяти дві контрольних групиПерша - 100% вакцинована з віком 60+Друга -100% не вакцинована з віком 60+...І розглянутиа - загальну кількість смертей в кожній групіб - кількість смертей від ковіду в кожній групів - середній вік смертей в кожній групіЯ запитаМоже хотаб з дейтройтом блиснуть залишками розуму і викладуть своє бачення..а я підтягнусь пізніше. Таааак))

То есть вы не говорили со своими "залышкамы розуму", "Середній вік ковідних померлих відрізняється від середнього віку померлих від всіх інших причин на 1 рік, отже ковід забирає 1 рік тривалості життя?"

Проста відповідь, так/ні))))) Таааак))То есть вы не говорили со своими "залышкамы розуму", "Середній вік ковідних померлих відрізняється від середнього віку померлих від всіх інших причин на 1 рік, отже ковід забирає 1 рік тривалості життя?"Проста відповідь, так/ні))))) Так, я говорив

Якщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 роки

А середній вік смерті від ковіду =69,8 років

То це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки.



Проти чого виступаєте Ви ?

тільки не треба газетних статейок про німеччину.

Просто приведіть статистику яка б показала що середній вік померлих від ковіду в якійсь з держав є вищим від загального середнього віку померлих в цій же державі з урахуванням померлих від ковіду.



То як

вистарчить розуму таке порахувати..чи й далі слюні/дулі? Так, я говоривЯкщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 рокиА середній вік смерті від ковіду =69,8 роківТо це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки.Проти чого виступаєте Ви ?тільки не треба газетних статейок про німеччину.Просто приведіть статистику яка б показала що середній вік померлих від ковіду в якійсь з держав є вищим від загального середнього віку померлих в цій же державі з урахуванням померлих від ковіду.То яквистарчить розуму таке порахувати..чи й далі слюні/дулі? Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25277 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:05 akido написав: Цитрин написав: никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.



Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин. . Если для всех одинаковые ограничения.Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.



А оце вже брехня. Бо минулого карантину тільки й волали що карантин порушує конституційні права на вільне пересування. Тепер методичка змінилася. А оце вже брехня. Бо минулого карантину тільки й волали що карантин порушує конституційні права на вільне пересування. Тепер методичка змінилася.

щоб вводити карантин тре перейти епідемічний поріг, а в нас придумали "зелену, жовту, помаранчеву та червону зони", ось така фігня малята.

Це як в ПАПи, війна чи то є, чи нема, але війсьовий збір ввели.

Пора вже "ковідний" щоб вводити карантин тре перейти епідемічний поріг, а в нас придумали "зелену, жовту, помаранчеву та червону зони", ось така фігня малята.Це як в ПАПи, війна чи то є, чи нема, але війсьовий збір ввели.Пора вже "ковідний" Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26720 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періоду

використав припущення що...

якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону... мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періодувикористав припущення що...якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону...

Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації:

1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!!

(І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!!

2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!!



І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію.

І не потрібно тут ліпити ліві формули. Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації:1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!!(І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!!2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!!І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію.І не потрібно тут ліпити ліві формули. Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 17:11, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5618 З нами з: 15.02.09 Подякував: 290 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:08 Ромасик написав: ЛАД написав: Вакцинация в Гибралтаре началась с НГ. Так что в январе-феврале ещё подействовать не успела.

Поэтому нет смысла говорить об осени в Гибралтаре, когда ковид туда ещё просто не дошёл. Вакцинация в Гибралтаре началась с НГ. Так что в январе-феврале ещё подействовать не успела.Поэтому нет смысла говорить об осени в Гибралтаре, когда ковид туда ещё просто не дошёл.

лень было искать, когда у них начались испытания, но спасибо, что показали. Как раз со второй половины января началась вспышка. Неубедительно. лень было искать, когда у них начались испытания, но спасибо, что показали.Неубедительно.

Какая еще вспышка? -- я же график приводил: 5 за весь 21-й год vs 100 (не ошибся, случайно?) за пару "спокойных" месяцев 20-го. Какая еще вспышка? -- я же график приводил: 5 за весь 21-й год vs 100 (не ошибся, случайно?) за пару "спокойных" месяцев 20-го. _hunter Повідомлень: 5474 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Так, я говорив

Якщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 роки

А середній вік смерті від ковіду =69,8 років

То це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки. Так, я говоривЯкщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 рокиА середній вік смерті від ковіду =69,8 роківТо це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки.

Он як)))



І на завершення вишеньку на тортик - формулу, з якої ви це вирахували !

Ми в неї зараз як напідставляємо країн, де ковідники помирали в пізньому віці (а такі є!!, і не одна) , да як "підвищимо" їм СПЖ!! Он як)))І на завершення вишеньку на тортик - формулу, з якої ви це вирахували !Ми в неї зараз як напідставляємо країн, де ковідники помирали в пізньому віці (а такі є!!, і не одна) , да як "підвищимо" їм СПЖ!! Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5618 З нами з: 15.02.09 Подякував: 290 раз. Подякували: 1518 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:10 Reader написав: fler написав: Гарвард устроит?

Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain.

https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help Гарвард устроит?Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain.



Вполне. Спасибо, что со ссылкой. Но и Гарвард не сказал о том, что

fler написав: Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д. Якщо ще коротше, то, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.



Да, говорят о том что If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements



Но и против добавок ничего не имеют, главное в умеренных дозах, еще лучше - по согласованию с врачом.



Stick to moderate amounts. "It's reasonable to take a small or moderate amount of vitamin D, such as 1,000 IU a day, if you're concerned about whether you're getting enough," says Dr. Manson. Supplements are best for people who tend to have little vitamin D in their diet.



Good food sources include fatty fish, such as salmon, tuna, and sardines, fortified dairy products, including milk, cheese, and yogurt, and cereals.



People who spend very little time outdoors in the sun may also want to take a supplement. Vitamin D is nicknamed "the sunshine vitamin" because your body produces it after sun exposure. Your skin is less able to produce vitamin D as you age. People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s.

... Вполне. Спасибо, что со ссылкой. Но и Гарвард не сказал о том, чтоДа, говорят о том чтоНо и против добавок ничего не имеют, главное в умеренных дозах, еще лучше - по согласованию с врачом.

може це і є основною з причин більшої вразливості групи 60+?



People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s може це і є основною з причин більшої вразливості групи 60+?People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s flyman

Повідомлень: 26720 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24 Hotab написав: budivelnik написав: мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періоду

використав припущення що...

якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону... мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періодувикористав припущення що...якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону...

Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації:

1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!!

(І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!!

2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!!

І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію.

І не потрібно тут ліпити ліві формули. Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації:1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!!(І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!!2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!!І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію.І не потрібно тут ліпити ліві формули. Важко опонувати людині в якої знання рівня 10-го класу...а вона пробує розглядати те що викладали на третьому курсі Вишу....

Спробуй зрозуміти

Перше - є розрахункова реальна величина....

Грубо беремо 600 000 померлих в 2019 році і знаючи кількість померлих в кожній з груп виводимо цифру вона приблизна 70 років

Тобто

Можна написати

Середній вік смерті в 2019 році для 600 000 померлих був рівний 70 років...

Все - це розрахунок постфактум..до нього можна як хочеш ставитись..але його вже не зміниш....



А далі є прогноз..тобто розрахунок який базується на припущенні типу

Щоб було ,якби в 2019 році зявився ковід і вбив

30000 осіб з середнім віком смерті від ковіду 69,8 року?

або

30000 осіб з середнім віком смерті в 75 років?



Можеш порахувати?

Якщо ні - просто признайся що не знаєш що таке цифри бо більше користуєшся емоціями , а я тоді за тебе порахую. Важко опонувати людині в якої знання рівня 10-го класу...а вона пробує розглядати те що викладали на третьому курсі Вишу....Спробуй зрозумітиПерше - є розрахункова реальна величина....Грубо беремо 600 000 померлих в 2019 році і знаючи кількість померлих в кожній з груп виводимо цифру вона приблизна 70 роківТобтоМожна написатиСередній вік смерті в 2019 році для 600 000 померлих був рівний 70 років...Все - це розрахунок постфактум..до нього можна як хочеш ставитись..але його вже не зміниш....А далі є прогноз..тобто розрахунок який базується на припущенні типуЩоб було ,якби в 2019 році зявився ковід і вбив30000 осіб з середнім віком смерті від ковіду 69,8 року?або30000 осіб з середнім віком смерті в 75 років?Можеш порахувати?Якщо ні - просто признайся що не знаєш що таке цифри бо більше користуєшся емоціями , а я тоді за тебе порахую. budivelnik

Повідомлень: 25277 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 17:30 pilker написав: т.е. когда Вы спрашиваете у оппонентов ссылки на работы, то нормально. обратное вызывает неприятие. отсутствие исследований трактуется наукой в пользу разрешения применения ? т.е. когда Вы спрашиваете у оппонентов ссылки на работы, то нормально. обратное вызывает неприятие. отсутствие исследований трактуется наукой в пользу разрешения применения ?



ну смотрите, как можно посчитать количество клеток которые погибли в организме? Нужно проводить массированную биопсию, а еще лучше вивисекцию. По надеюсь понятным Вам причинам таких исследований на людях не было и не будет. И даже если бы были то не факт что все посчитают, так как непонятно сколько их было до. Считать по продуктам распада клеток? Не факт что при вакцинации их будет достаточно, и не факт что эти клетки погибли от вакцины. Может есть более продвинутые техники, но я про них не знаю.

То что от вируса погибает больше клеток также вполне очевидно из того факта что вирус размножается в геометрической прогрессии, тогда как новые липосомы в вакцине не появляются, даже более того, колется она подкожно и зона ее распостранения в организме весьма ограничена, также липосомы которые не успели попасть внутрь клеток уничтожаются макрофагами а РНК просто разрушается. Посчитать точно тоже как Вы понимаете несколько проблематично.



pilker написав: у чекистов появилась новая мулька. утверждают, шо технология не новая, а ей как минимум десяток лет. типа успокаивают. за это время не смогли провести исследования ? у чекистов появилась новая мулька. утверждают, шо технология не новая, а ей как минимум десяток лет. типа успокаивают. за это время не смогли провести исследования ?



РНК и ДНК вакцины давно применяют на животных, ваши единомышленники считают что все результаты полученные на животных - мусор

но на всякий случай ссылка - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4425421/ ну смотрите, как можно посчитать количество клеток которые погибли в организме? Нужно проводить массированную биопсию, а еще лучше вивисекцию. По надеюсь понятным Вам причинам таких исследований на людях не было и не будет. И даже если бы были то не факт что все посчитают, так как непонятно сколько их было до. Считать по продуктам распада клеток? Не факт что при вакцинации их будет достаточно, и не факт что эти клетки погибли от вакцины. Может есть более продвинутые техники, но я про них не знаю.То что от вируса погибает больше клеток также вполне очевидно из того факта что вирус размножается в геометрической прогрессии, тогда как новые липосомы в вакцине не появляются, даже более того, колется она подкожно и зона ее распостранения в организме весьма ограничена, также липосомы которые не успели попасть внутрь клеток уничтожаются макрофагами а РНК просто разрушается. Посчитать точно тоже как Вы понимаете несколько проблематично.РНК и ДНК вакцины давно применяют на животных, ваши единомышленники считают что все результаты полученные на животных - мусорно на всякий случай ссылка - IgA Повідомлень: 1008 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4372437343744375 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням akido,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2001 zРадио і 8 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 784 , 785 , 786

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7856 13161727

Vic Сер 17 лис, 2021 14:01