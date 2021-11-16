budivelnik написав:Сам придумав-сам приписав іншому-сам пояснив чого це не так-сам на себе в подальшому ссилається...коротше геній/багатостаночник якому я впіхну невпіхуєме....( ти ж не будеш жалітись на цю фразу? сам модератор її освятив? чи все таки пожалієшся?)
Хтось пробував розглянути таке порівняння як Взяти дві контрольних групи Перша - 100% вакцинована з віком 60+ Друга -100% не вакцинована з віком 60+... І розглянути а - загальну кількість смертей в кожній групі б - кількість смертей від ковіду в кожній групі в - середній вік смертей в кожній групі
Я запита Може хотаб з дейтройтом блиснуть залишками розуму і викладуть своє бачення..а я підтягнусь пізніше.
Таааак)) То есть вы не говорили со своими "залышкамы розуму", "Середній вік ковідних померлих відрізняється від середнього віку померлих від всіх інших причин на 1 рік, отже ковід забирає 1 рік тривалості життя?" Проста відповідь, так/ні)))))
Так, я говорив Якщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 роки А середній вік смерті від ковіду =69,8 років То це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки.
Проти чого виступаєте Ви ? тільки не треба газетних статейок про німеччину. Просто приведіть статистику яка б показала що середній вік померлих від ковіду в якійсь з держав є вищим від загального середнього віку померлих в цій же державі з урахуванням померлих від ковіду.
То як вистарчить розуму таке порахувати..чи й далі слюні/дулі?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.
Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.
А оце вже брехня. Бо минулого карантину тільки й волали що карантин порушує конституційні права на вільне пересування. Тепер методичка змінилася.
щоб вводити карантин тре перейти епідемічний поріг, а в нас придумали "зелену, жовту, помаранчеву та червону зони", ось така фігня малята. Це як в ПАПи, війна чи то є, чи нема, але війсьовий збір ввели. Пора вже "ковідний"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періоду використав припущення що... якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону...
Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації: 1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!! (І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!! 2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!!
І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію. І не потрібно тут ліпити ліві формули.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 17:11, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Так, я говорив Якщо середній вік смерті за попередні періоди =70,3 роки А середній вік смерті від ковіду =69,8 років То це вказує на те що ковід забрав в кожного померлого від ковіду в середньому 0,3 роки.
Он як)))
І на завершення вишеньку на тортик - формулу, з якої ви це вирахували ! Ми в неї зараз як напідставляємо країн, де ковідники помирали в пізньому віці (а такі є!!, і не одна) , да як "підвищимо" їм СПЖ!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Гарвард устроит? Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain. https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help
Вполне. Спасибо, что со ссылкой. Но и Гарвард не сказал о том, что
fler написав:Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.
Да, говорят о том что
If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements
Но и против добавок ничего не имеют, главное в умеренных дозах, еще лучше - по согласованию с врачом.
Stick to moderate amounts. "It's reasonable to take a small or moderate amount of vitamin D, such as 1,000 IU a day, if you're concerned about whether you're getting enough," says Dr. Manson. Supplements are best for people who tend to have little vitamin D in their diet.
Good food sources include fatty fish, such as salmon, tuna, and sardines, fortified dairy products, including milk, cheese, and yogurt, and cereals.
People who spend very little time outdoors in the sun may also want to take a supplement. Vitamin D is nicknamed "the sunshine vitamin" because your body produces it after sun exposure. Your skin is less able to produce vitamin D as you age. People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s. ...
може це і є основною з причин більшої вразливості групи 60+?
People over age 65, generate only one-fourth as much vitamin D as they did in their 20s
budivelnik написав:мій опонент для того щоб спаскудити мій РЕАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК минулого періоду використав припущення що... якщо в якомусь селі одночасно помре 1000 сторічних старців.то тоді ФОРМУЛА БУДІВЕЛЬНИКА спрацює в дивну сторону...
Формула Будівельника спрацює в іншу сторону (дивним чином виросте середня тривалість життя Україні) як мінімум у ситуації: 1. Всі, кому виповнилось 75 років, мають зараз раптово померти!! (І не цікавить тут будівельника,що кожен з них не дожив якісь роки. Хтось місяць, а хтось і 25 років. Вони раптово померли після 73 років, значить покращили демографію!! Отака чудова формула!! 2. В Німеччині, де середня тривалість 81-82 роки, ковідна смертність має середню величину 83 роки. І знову формула грає так, що ці смерті покращують демографію німців!! І не доходить до будівельника,що всі передчасні смерті , без винятку і у будь-якому віці , погіршують демографію. І не потрібно тут ліпити ліві формули.
Важко опонувати людині в якої знання рівня 10-го класу...а вона пробує розглядати те що викладали на третьому курсі Вишу.... Спробуй зрозуміти Перше - є розрахункова реальна величина.... Грубо беремо 600 000 померлих в 2019 році і знаючи кількість померлих в кожній з груп виводимо цифру вона приблизна 70 років Тобто Можна написати Середній вік смерті в 2019 році для 600 000 померлих був рівний 70 років... Все - це розрахунок постфактум..до нього можна як хочеш ставитись..але його вже не зміниш....
А далі є прогноз..тобто розрахунок який базується на припущенні типу Щоб було ,якби в 2019 році зявився ковід і вбив 30000 осіб з середнім віком смерті від ковіду 69,8 року? або 30000 осіб з середнім віком смерті в 75 років?
Можеш порахувати? Якщо ні - просто признайся що не знаєш що таке цифри бо більше користуєшся емоціями , а я тоді за тебе порахую.
pilker написав:т.е. когда Вы спрашиваете у оппонентов ссылки на работы, то нормально. обратное вызывает неприятие. отсутствие исследований трактуется наукой в пользу разрешения применения ?
ну смотрите, как можно посчитать количество клеток которые погибли в организме? Нужно проводить массированную биопсию, а еще лучше вивисекцию. По надеюсь понятным Вам причинам таких исследований на людях не было и не будет. И даже если бы были то не факт что все посчитают, так как непонятно сколько их было до. Считать по продуктам распада клеток? Не факт что при вакцинации их будет достаточно, и не факт что эти клетки погибли от вакцины. Может есть более продвинутые техники, но я про них не знаю. То что от вируса погибает больше клеток также вполне очевидно из того факта что вирус размножается в геометрической прогрессии, тогда как новые липосомы в вакцине не появляются, даже более того, колется она подкожно и зона ее распостранения в организме весьма ограничена, также липосомы которые не успели попасть внутрь клеток уничтожаются макрофагами а РНК просто разрушается. Посчитать точно тоже как Вы понимаете несколько проблематично.
pilker написав:у чекистов появилась новая мулька. утверждают, шо технология не новая, а ей как минимум десяток лет. типа успокаивают. за это время не смогли провести исследования ?
Hotab написав:Ми в неї зараз як напідставляємо країн, де ковідники помирали в пізньому віці (а такі є!!, і не одна) , да як "підвищимо" їм СПЖ!!
Тут якраз вся дурь дописувача і зарита... Адже це примітивно/банальна маніпуляція. Порівнювати можна тільки з порівнювальним.... Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи.. Так щоб було зрозуміло Є три групи і СВС=середній вік смерті вік___кількість______________2019___________2021 0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021 40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року 60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року