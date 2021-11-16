Що саме рахувати? Аби що,як ви? Середній вік померлих у 2020 році (вже з ковід)? Зможу. А для чого? Він нам не показує нічого. Нас що цікавить?? Правильно: скільки років люди не дожили,як впала середня тривалість життя людей. Проте передчасне вибивання старих людей (з будь-яких причин, згоріло 100 будинків для літніх людей; вірус,який вбиває рівно в 75; закон,по якому в 75 пенсію не платити, хай з голоду мруть) ) по вашій формулі нам підвищить СВС, Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували. А дострокова смерть всієї групи 75 років продовжила їм віку на 75-73=2 роки?? Так по вашій логіці і формулам??
Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га?? А смерть всієї популяції 75 років і старше подовжить всім віку на кілька років?. Так формула працює??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 17:52, всього редагувалось 2 разів.
возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013. выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе. возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт
pesikot написав:Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19
Еще раз, не карантин считают нарушением прав, а дискриминацию. Карантин для избранных - это не карантин.
Если одному зараженному бубонной чумой дать справку позволяющую не соблюдать карантин, он заразит всех, даже если все остальные будут строго соблюдать карантин. Не важно скольким зараженным дали такие справки, достаточно одного, чтобы карантин превратился в профанацию.
возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013. выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе. возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт
А что, у нас все факторы, влияющие на смертность остались без изменнеий с тех пор??
fler написав:Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
Крім відсутності власних розрахунків ще й а - галіматья в голові для якої середній вік смерті в році і середній вік померлих в році це різні величини Хоча насправді це одне і те ж. б - наявність цифри яку вивів я - 69,8 років середній вік смерті від ковіду і яку вивів НАН України - 70 років середній вік смерті від ковіду...
А також графоманство яке починається з як вже вказував( хтось інший) і закінчується - єралашики... Більше нічого.
Галіматья в голові - це знов і знов застосовувати одні й ті ж самі примітивні демагогічні прийоми. В даному випадку - ти приписав мені начебто я уявляв, що надані тобою "середній вік померлих" і "середній вік смерті" вважаються різними величинами.
Графоманство - це те, що ти знов замість звернути увагу на посилання й цитату, які були надані мною тобі для нагадування конкретних предметів від опонентів замість твоїх вигаданих узагальнень, перевів на нове ні про що.
До того ж ти посилання-то читав? Там я тобі вказую, що твої "розраховані" цифри можуть навіть повністю співпадати, але мова була про інше.
В сотий раз нагадую: бери конкретне твердження опонентів і тоді роби свої випади в їх бік, а не вигадуй, м'яко кажучи.
lapay написав:Антиваксам ще гірше - рептілоїди з "просто грипа" зробили слона і примусово всіх гноблять карантинами і вакцинами. І що найстрашніше - кінця і краю геноциду не видно, поки всіх антиваксів не чіпують.
понимаете рептилоиды давно тут подкупают людей и правят миром используя людей, но многим чтобы это понять нужно одеть чёрные очки, как в филме Чужие среди нас (1988) --- потребляйте. смотрите телевизор. подчиняйтесь