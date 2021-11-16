Додано: Сер 17 лис, 2021 17:46

budivelnik написав: Можеш порахувати? Можеш порахувати?

Що саме рахувати? Аби що,як ви?Середній вік померлих у 2020 році (вже з ковід)? Зможу. А для чого? Він нам не показує нічого. Нас що цікавить?? Правильно: скільки років люди не дожили,як впала середня тривалість життя людей. Проте передчасне вибивання старих людей (з будь-яких причин, згоріло 100 будинків для літніх людей; вірус,який вбиває рівно в 75; закон,по якому в 75 пенсію не платити, хай з голоду мруть) ) по вашій формулі нам підвищить СВС, Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували. А дострокова смерть всієї групи 75 років продовжила їм віку на 75-73=2 роки?? Так по вашій логіці і формулам??Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га??А смерть всієї популяції 75 років і старше подовжить всім віку на кілька років?. Так формула працює??