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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4374437543764377

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:30

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Можеш порахувати?

Що саме рахувати? Аби що,як ви?
Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.


А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?
Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/
У розрізі країн, напр.:

Німеччина - 0,3 роки https://www.oecd.org/germany/health-at- ... any-EN.pdf
Британія - 1,0 р https://www.oecd.org/unitedkingdom/heal ... -UK-EN.pdf
США - 1,6 року https://www.oecd.org/unitedstates/healt ... -US-EN.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:47

  Hotab написав:
  uaprofi написав:
  Hotab написав:Що саме рахувати? Аби що,як ви?


возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013.
выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе.
возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт


А что, у нас все факторы, влияющие на смертность остались без изменнеий с тех пор??


так я Вам и предлагаю спрогнозировать сколько было-бы без крановируса.

и после расчётов можно сделать вывод например про вклад крановируса.
(т.е. привел ли действительно крановирус к ужасному росту смертности)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вакцинация в Гибралтаре началась с НГ. Так что в январе-феврале ещё подействовать не успела.
Поэтому нет смысла говорить об осени в Гибралтаре, когда ковид туда ещё просто не дошёл.

лень было искать, когда у них начались испытания, но спасибо, что показали. Как раз со второй половины января началась вспышка. Неубедительно.

Какая еще вспышка? -- я же график приводил: 5 за весь 21-й год vs 100 (не ошибся, случайно?) за пару "спокойных" месяцев 20-го.

наверное ошибся, приведи еще
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:03

  pesikot написав:Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос
Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19

Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%)

В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

Собственно, и так понятно, кто мутит воду против карантина и против вакцинации

я правильно понял, что у Шария, Мураева и ОПЗЖ поддержа 71%.
пс: Шарий - вакс и зраду нагнетал с первых дней. Так что забирайте его себе.
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