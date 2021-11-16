Що саме рахувати? Аби що,як ви? Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.
А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя? Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/ У розрізі країн, напр.:
возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013. выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе. возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт
А что, у нас все факторы, влияющие на смертность остались без изменнеий с тех пор??
так я Вам и предлагаю спрогнозировать сколько было-бы без крановируса.
и после расчётов можно сделать вывод например про вклад крановируса. (т.е. привел ли действительно крановирус к ужасному росту смертности)