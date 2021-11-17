Що саме рахувати? Аби що,як ви? Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.
А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя? Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/ У розрізі країн, напр.:
возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013. выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе. возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт
А что, у нас все факторы, влияющие на смертность остались без изменнеий с тех пор??
так я Вам и предлагаю спрогнозировать сколько было-бы без крановируса.
и после расчётов можно сделать вывод например про вклад крановируса. (т.е. привел ли действительно крановирус к ужасному росту смертности)
Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19
Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%)
В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.
Собственно, и так понятно, кто мутит воду против карантина и против вакцинации
я правильно понял, что у Шария, Мураева и ОПЗЖ поддержа 71%. пс: Шарий - вакс и зраду нагнетал с первых дней. Так что забирайте его себе.
pesikot написав:
Цитрин написав:Если одному зараженному бубонной чумой дать справку позволяющую не соблюдать карантин, он заразит всех, даже если все остальные будут строго соблюдать карантин. Не важно скольким зараженным дали такие справки, достаточно одного, чтобы карантин превратился в профанацию.
Ты сам понял, что сказал ?
Цитрин, песикот возражает, нельзя чуму сравнивать с соплями.
Що саме рахувати? Аби що,як ви? Середній вік померлих у 2020 році (вже з ковід)? Зможу. А для чого? Він нам не показує нічого. Нас що цікавить?? Правильно: скільки років люди не дожили,як впала середня тривалість життя людей. Проте передчасне вибивання старих людей (з будь-яких причин, згоріло 100 будинків для літніх людей; вірус,який вбиває рівно в 75; закон,по якому в 75 пенсію не платити, хай з голоду мруть) ) по вашій формулі нам підвищить СВС, Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували. А дострокова смерть всієї групи 75 років продовжила їм віку на 75-73=2 роки?? Так по вашій логіці і формулам??
Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га?? А смерть всієї популяції 75 років і старше подовжить всім віку на кілька років?. Так формула працює??
Да ви йому вже на яких тільки прикладах це не пояснювали...
Тобто так і не осилив оті таблички (скани) з держстату, що ви надавали. Тобто замість розрахунків згідно методики з таблиць смертності! скільки років не доживе КОНКРЕТНА! група 60+ він узяв і ПРОСТО!)))) відняв від однієї цифри іншу. А-ля шаріковське -- "просто взять и поделить".
І не пояните ви йому нічого. Бо в нього глубокі провали в початковому - у фундаменті. А починається все з провалу в логіці та бажанні замість зручних єралашиків намагатися зрозуміти суть явищ та предметів.
З.и. абетка: Середня тривалість життя е х представляє то число років, яке в середньому належить прожити особі віку х років з даної сукупності народжених або з сукупності осіб, які досягли певного віку. Величина ця різна для вікових груп. https://stud.com.ua/81639/strahova_spra ... st_zhittya З прикладом...
Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19
Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%)
В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.
Собственно, и так понятно, кто мутит воду против карантина и против вакцинации
я правильно понял, что у Шария, Мураева и ОПЗЖ поддержа 71%. пс: Шарий - вакс и зраду нагнетал с первых дней. Так что забирайте его себе.
pesikot написав:
Цитрин написав:Если одному зараженному бубонной чумой дать справку позволяющую не соблюдать карантин, он заразит всех, даже если все остальные будут строго соблюдать карантин. Не важно скольким зараженным дали такие справки, достаточно одного, чтобы карантин превратился в профанацию.
Ты сам понял, что сказал ?
Цитрин, песикот возражает, нельзя чуму сравнивать с соплями.
розрив шаблона: антивакс - агент Кремля, так Шарія би ще до ЄС ПАПи можна приліпити
Що саме рахувати? Аби що,як ви? Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.
А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя? Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/ У розрізі країн, напр.:
IgA написав:..от Вас давно не было новостей о очередных рекордах смертности из британии. Бустер работает? тем более никаких дополнительных ограничений тут не вводили в отличии от Украны
Что мешает самому посмотреть? БиБиСи не гуглится? Как видим, на графиках стабильность - 37+тыс.выявленных и 214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид?
fler написав:А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?
Флер, чтобы понимать разницу между ОСПЖ и сколько не дожили умершие, надо больше , чем доктор наук. Ваши эти таблички мы видели давно. А вот о недожитых годах исследований мало. Но недавно приносили. Счёт идёт на 10+- лет.
fler написав:Хотаб, почему вы нас не радуете сводкой среда к среде? Нема шо нагнетать? Показатели упали на 20%? Ну не расстраивайтесь, це ж вакцинація працює, нє?
fler написав:214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид?
-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?