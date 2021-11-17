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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:30

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Можеш порахувати?

Що саме рахувати? Аби що,як ви?
Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.


А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?
Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/
У розрізі країн, напр.:

Німеччина - 0,3 роки https://www.oecd.org/germany/health-at- ... any-EN.pdf
Британія - 1,0 р https://www.oecd.org/unitedkingdom/heal ... -UK-EN.pdf
США - 1,6 року https://www.oecd.org/unitedstates/healt ... -US-EN.pdf
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:47

  Hotab написав:
  uaprofi написав:
  Hotab написав:Що саме рахувати? Аби що,як ви?


возьмите население Украины за любые три года вподряд с 1996 по 2013.
выясните вероятность смерти в каждой возрастной группе.
возьмите население Украины на начало 2021 года и спрогназируйте сколько людей уйдёт


А что, у нас все факторы, влияющие на смертность остались без изменнеий с тех пор??


так я Вам и предлагаю спрогнозировать сколько было-бы без крановируса.

и после расчётов можно сделать вывод например про вклад крановируса.
(т.е. привел ли действительно крановирус к ужасному росту смертности)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вакцинация в Гибралтаре началась с НГ. Так что в январе-феврале ещё подействовать не успела.
Поэтому нет смысла говорить об осени в Гибралтаре, когда ковид туда ещё просто не дошёл.

лень было искать, когда у них начались испытания, но спасибо, что показали. Как раз со второй половины января началась вспышка. Неубедительно.

Какая еще вспышка? -- я же график приводил: 5 за весь 21-й год vs 100 (не ошибся, случайно?) за пару "спокойных" месяцев 20-го.

наверное ошибся, приведи еще
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:03

  pesikot написав:Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос
Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19

Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%)

В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

Собственно, и так понятно, кто мутит воду против карантина и против вакцинации

я правильно понял, что у Шария, Мураева и ОПЗЖ поддержа 71%.
пс: Шарий - вакс и зраду нагнетал с первых дней. Так что забирайте его себе.
  pesikot написав:
  Цитрин написав:Если одному зараженному бубонной чумой дать справку позволяющую не соблюдать карантин, он заразит всех, даже если все остальные будут строго соблюдать карантин. Не важно скольким зараженным дали такие справки, достаточно одного, чтобы карантин превратился в профанацию.

Ты сам понял, что сказал ?

Цитрин, песикот возражает, нельзя чуму сравнивать с соплями.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:09

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Можеш порахувати?

Що саме рахувати? Аби що,як ви?
Середній вік померлих у 2020 році (вже з ковід)? Зможу. А для чого? Він нам не показує нічого. Нас що цікавить?? Правильно: скільки років люди не дожили,як впала середня тривалість життя людей. Проте передчасне вибивання старих людей (з будь-яких причин, згоріло 100 будинків для літніх людей; вірус,який вбиває рівно в 75; закон,по якому в 75 пенсію не платити, хай з голоду мруть) ) по вашій формулі нам підвищить СВС, Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували. А дострокова смерть всієї групи 75 років продовжила їм віку на 75-73=2 роки?? Так по вашій логіці і формулам??

Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га??
А смерть всієї популяції 75 років і старше подовжить всім віку на кілька років?. Так формула працює??

Да ви йому вже на яких тільки прикладах це не пояснювали...


Тобто так і не осилив оті таблички (скани) з держстату, що ви надавали.
Тобто замість розрахунків згідно методики з таблиць смертності! скільки років не доживе КОНКРЕТНА! група 60+ він узяв і ПРОСТО!)))) відняв від однієї цифри іншу.
А-ля шаріковське -- "просто взять и поделить".

І не пояните ви йому нічого.
Бо в нього глубокі провали в початковому - у фундаменті.
А починається все з провалу в логіці та бажанні замість зручних єралашиків намагатися зрозуміти суть явищ та предметів.

З.и. абетка:
Середня тривалість життя е х представляє то число років, яке в середньому належить прожити особі віку х років з даної сукупності народжених або з сукупності осіб, які досягли певного віку. Величина ця різна для вікових груп.
https://stud.com.ua/81639/strahova_spra ... st_zhittya
З прикладом...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:10

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Карантин для непривитых. 71% украинцев считают, что ограничения нарушают их права – опрос
Почти три четверти украинцев считают нарушением своих прав карантин для тех, кто не вакцинировался от COVID-19

Больше всего сторонников карантинных ограничений среди избирателей Евросолидарности (42%), Силы и чести (34%) и Слуги народа (33%)

В то же время выступают против ограничений избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

Собственно, и так понятно, кто мутит воду против карантина и против вакцинации

я правильно понял, что у Шария, Мураева и ОПЗЖ поддержа 71%.
пс: Шарий - вакс и зраду нагнетал с первых дней. Так что забирайте его себе.
  pesikot написав:
  Цитрин написав:Если одному зараженному бубонной чумой дать справку позволяющую не соблюдать карантин, он заразит всех, даже если все остальные будут строго соблюдать карантин. Не важно скольким зараженным дали такие справки, достаточно одного, чтобы карантин превратился в профанацию.

Ты сам понял, что сказал ?

Цитрин, песикот возражает, нельзя чуму сравнивать с соплями.

розрив шаблона: антивакс - агент Кремля, так Шарія би ще до ЄС ПАПи можна приліпити
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:13

  fler написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Можеш порахувати?

Що саме рахувати? Аби що,як ви?
Ви цією величиною оперуєте як показником, наскільки скоротилась/продовжилась тривалість життя. Для ковідників ви он 0.3 роки скорочення нарахували.


А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?
Згідно з новою доповіддю ОЕСР, очікувана тривалість життя впала в 24 з 30 країн за порівнянними даними, причому особливо значне падіння в США (-1,6 року) та Іспанії (-1,5 року). Середнє падіння по ЄС становило 0,6 років. https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/
У розрізі країн, напр.:

Німеччина - 0,3 роки https://www.oecd.org/germany/health-at- ... any-EN.pdf
Британія - 1,0 р https://www.oecd.org/unitedkingdom/heal ... -UK-EN.pdf
США - 1,6 року https://www.oecd.org/unitedstates/healt ... -US-EN.pdf

Це загальна цифра.
А мова про те скільки не доживають.
І якщо надпереважна більшість у віковій групі 60+, то й брати треба очіковану середню тривалість життя для групи 60+.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:13

  IgA написав:..от Вас давно не было новостей о очередных рекордах смертности из британии. Бустер работает? тем более никаких дополнительных ограничений тут не вводили в отличии от Украны


Что мешает самому посмотреть? БиБиСи не гуглится? :mrgreen: Как видим, на графиках стабильность - 37+тыс.выявленных и 214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?

Флер, чтобы понимать разницу между ОСПЖ и сколько не дожили умершие, надо больше , чем доктор наук.
Ваши эти таблички мы видели давно. А вот о недожитых годах исследований мало. Но недавно приносили. Счёт идёт на 10+- лет.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:35

  fler написав:Хотаб, почему вы нас не радуете сводкой среда к среде? Нема шо нагнетать? Показатели упали на 20%? Ну не расстраивайтесь, це ж вакцинація працює, нє?


  fler написав:214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид?


-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?
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