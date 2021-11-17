Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20

IgA написав: -20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего? -20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?

на мой взгляд это произошло именно благодаря применению святой вакцинации!(ведь именно так можно подавать информации по ТВ (уже и в инете) там такое очень хорошо хавают)как понял нас читают, там.докладываю: идею про Вовину тысячу - Вы не совсем правильно поняли ... быстро перечитывать, а то исполнение комическое)и дарю идею (слоган) для пиара медсистемы у нас:"В туманном альбионее для снижения пика смертей потреповалось 50 млн доз жижи, а у нас благодаря слаженной работе ОП, мин здравей, глав. сан врача и лично В. был достигнут на данный момент небывалый показатель -20% от пика, и при этом мы использовали всего 21,5 млн доз жижи.! чем секономили кучу бюджетных средств. Медреформа проходит успешно. И дальше все вместе думаем про здоровье Украинцев"