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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4376437743784379>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:51

  IgA написав:
  fler написав:Хотаб, почему вы нас не радуете сводкой среда к среде? Нема шо нагнетать? Показатели упали на 20%? Ну не расстраивайтесь, це ж вакцинація працює, нє?


  fler написав:214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид?


-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?


"На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:10

Шановні форумчани, трішки позитиву Вам на вечір.
Підтримайте нас вподобайками
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:15

  Hotab написав:
  fler написав:А де ваші розрахунки скорочення/продовження тривалості життя?

Флер, чтобы понимать разницу между ОСПЖ и сколько не дожили умершие, надо больше , чем доктор наук.


Мы знаем, что среди ваших однодумцев одни академики :wink:

За даними Міністерства охорони здоров’я в Україні зафіксовано близько 210 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/17/7314367/

Цікаво, скільки не зафіксованих? :roll:

ПС Хотаб, чем не понравился мой ответ про медаль и олимпиады, шо вы его так скоропостижно обжаловали?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20

  IgA написав:-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?


А почему не пишите шо -20% достигли в Украине благодаря ужаливанию 21,5 млн доз жи жи?
на мой взгляд это произошло именно благодаря применению святой вакцинации!
(ведь именно так можно подавать информации по ТВ (уже и в инете) там такое очень хорошо хавают)


как понял нас читают, там.
докладываю: идею про Вовину тысячу - Вы не совсем правильно поняли ... быстро перечитывать, а то исполнение комическое)
и дарю идею (слоган) для пиара медсистемы у нас:
"В туманном альбионее для снижения пика смертей потреповалось 50 млн доз жижи, а у нас благодаря слаженной работе ОП, мин здравей, глав. сан врача и лично В. был достигнут на данный момент небывалый показатель -20% от пика, и при этом мы использовали всего 21,5 млн доз жижи.! чем секономили кучу бюджетных средств. Медреформа проходит успешно. И дальше все вместе думаем про здоровье Украинцев"
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:И дальше все вместе думаем про здоровье Украинцев"

К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей. У бритов эта цифра порядка 160 тыс. Соотношение населения практически 1:2.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

  fler написав:"На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?


Так что же получается, бустер работает? Население 50+ которое получало бустер это больше 20 млн в Британии, так что 11.4 млн бустерных доз это только половина. И там еще 40 летних 8 млн добавилось

а в Израиле бустер не работал -

  fler написав:За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет. (Должно же падать, не?)
На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 2 млн.чел:


  fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози.

Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами Вакцина захищає від смертності, але це не точно


Давно Вы кстати про Израиль не вспоминали, наверное уже вымерли все там, да?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:27

  uaprofi написав:А почему не пишите шо -20% достигли в Украине благодаря ужаливанию 21,5 млн доз жи жи?


  IgA написав:-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?


"Вы меня неправильно поняли"©
Востаннє редагувалось IgA в Сер 17 лис, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га??
Мені цікаво
1 Я дозволяв цьому ...... називати себе вуйком?
2 Якщо неадекват не розуміє ось цього
  budivelnik написав:Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні
Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..
Так щоб було зрозуміло
Є три групи і СВС=середній вік смерті
вік___кількість______________2019___________2021
0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021
40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року
60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року

Тепер розумієш як треба порівнювати?
То хто йому лікар
3 Наскільки швидко знищать повідомлення в якому він веде себе неадекватно?
Зараз 20-27, я тисну скарга..
час пішов
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:28

  Hotab написав:К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей.


что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете? :?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:ПС Хотаб, чем не понравился мой ответ про медаль и олимпиады, шо вы его так скоропостижно обжаловали?
Цікаве не те що йому не сподобалось
Цікаво те як швидко реагують на скарги від нього в порівнянні з скаргами на нього...
Гляньте моє попереднє повідомлення...
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