fler написав:Хотаб, почему вы нас не радуете сводкой среда к среде? Нема шо нагнетать? Показатели упали на 20%? Ну не расстраивайтесь, це ж вакцинація працює, нє?
fler написав:214 летальных при 50 млн.ваксов одной дозой и 12+ млн.бустеров. Бустер работает или делает вид?
-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?
"На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?
IgA написав:-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?
А почему не пишите шо -20% достигли в Украине благодаря ужаливанию 21,5 млн доз жи жи? на мой взгляд это произошло именно благодаря применению святой вакцинации! (ведь именно так можно подавать информации по ТВ (уже и в инете) там такое очень хорошо хавают)
как понял нас читают, там. докладываю: идею про Вовину тысячу - Вы не совсем правильно поняли ... быстро перечитывать, а то исполнение комическое) и дарю идею (слоган) для пиара медсистемы у нас: "В туманном альбионее для снижения пика смертей потреповалось 50 млн доз жижи, а у нас благодаря слаженной работе ОП, мин здравей, глав. сан врача и лично В. был достигнут на данный момент небывалый показатель -20% от пика, и при этом мы использовали всего 21,5 млн доз жижи.! чем секономили кучу бюджетных средств. Медреформа проходит успешно. И дальше все вместе думаем про здоровье Украинцев"
fler написав:"На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?
Так что же получается, бустер работает? Население 50+ которое получало бустер это больше 20 млн в Британии, так что 11.4 млн бустерных доз это только половина. И там еще 40 летних 8 млн добавилось
а в Израиле бустер не работал -
fler написав:За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет. (Должно же падать, не?) На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 2 млн.чел:
fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози.
Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами Вакцина захищає від смертності, але це не точно
Давно Вы кстати про Израиль не вспоминали, наверное уже вымерли все там, да?
uaprofi написав:А почему не пишите шо -20% достигли в Украине благодаря ужаливанию 21,5 млн доз жи жи?
IgA написав:-20% пика смертей в Украине - ура перемога, эпидемия затухает сама по себе без вакцинации, -26% от пика смертей 292 в Британии, на одном бустере и без введения ограничений - бустер не работает. Я правильно Вас понял, не приписал чего лишнего?
Hotab написав:Вуйку, до тебе ніяк не дійде, що середній вік померлих в 2020 чи 2021 році ніяк нам не показує, а скільки не дожили ковідники. То як ви придумали скорочення 0.3 роки, га??
Мені цікаво 1 Я дозволяв цьому ...... називати себе вуйком? 2 Якщо неадекват не розуміє ось цього
budivelnik написав:Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи.. Так щоб було зрозуміло Є три групи і СВС=середній вік смерті вік___кількість______________2019___________2021 0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021 40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року 60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року
Тепер розумієш як треба порівнювати?
То хто йому лікар 3 Наскільки швидко знищать повідомлення в якому він веде себе неадекватно? Зараз 20-27, я тисну скарга.. час пішов