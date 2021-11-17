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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4377437843794380> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 20:37 IgA написав: fler написав: "На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн? "На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?



Давно Вы кстати про Израиль не вспоминали, наверное уже вымерли все там, да? Давно Вы кстати про Израиль не вспоминали, наверное уже вымерли все там, да?



А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого?

IgA, благодарю, вы сделали мне настроение А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого?IgA, благодарю, вы сделали мне настроение fler

Повідомлень: 2328 З нами з: 07.08.09 Подякував: 743 раз. Подякували: 886 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:43 Hotab написав: что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?

https://opendatabot.ua/analytics/death- ... ummer-2021 что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?



Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...



Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.



За август 2021:



COVID-19: 782

Грипп и пневмония: 733 Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.За август 2021:COVID-19: 782Грипп и пневмония: 733 Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 20:47, всього редагувалось 3 разів. Цитрин

Повідомлень: 659 З нами з: 26.06.21 Подякував: 108 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45 А не єралашик - якщо різниця між середнім віком смерті групи 60+ в 19 і 20 році складає 0,3 роки, то з цього випливає, що не доживають 0,3 роки.



Невже нарешті ти зрозумів???

Не вірю))

Хоча після десятків пояснень давно треба вже було. detroytred

Повідомлень: 24714 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48 detroytred написав: Давай хформулу. Давай хформулу. На

Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні

Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..

Так щоб було зрозуміло

Є три групи і СВС=середній вік смерті

вік___кількість______________2019___________2021

0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021

40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року

60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року



Тепер розумієш як треба порівнювати?

Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш

Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю

2019 ____ реально

0-4 ____ 2 650

5-9 ____ 371

10-14 ____ 409

15-19 ____ 899

20-24 ____ 1 610

25-29 ____ 3 447

30-34 ____ 7 308

35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77

40-44 ____ 14 572

45-49 ____ 18 455

50-54 ____ 23 319

55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38

60-64 ____ 48 763

65-69 ____ 60 542

70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87

Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94

Тепер знайди такі самі за 2021

і буде тобі щастя



ПС

Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років

А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років

Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці. НаЯкщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країніЯкщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..Так щоб було зрозумілоЄ три групи і СВС=середній вік смертівік___кількість______________2019___________20210-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС202140-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3рокуТепер розумієш як треба порівнювати?Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєшВихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю2019 ____ реально0-4 ____ 2 6505-9 ____ 37110-14 ____ 40915-19 ____ 89920-24 ____ 1 61025-29 ____ 3 44730-34 ____ 7 30835-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,7740-44 ____ 14 57245-49 ____ 18 45550-54 ____ 23 31955-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,3860-64 ____ 48 76365-69 ____ 60 54270 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94Тепер знайди такі самі за 2021і буде тобі щастяПССередній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 роківА середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 роківТобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці. Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Заблокований Повідомлень: 25281 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:49 fler написав: А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого?

IgA, благодарю, вы сделали мне настроение А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого?IgA, благодарю, вы сделали мне настроение



Да давно Вы так неумело не притворялись шлангом, учитесь у Ромасика что-ли. Да давно Вы так неумело не притворялись шлангом, учитесь у Ромасика что-ли. IgA Повідомлень: 1013 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:53 budivelnik написав: detroytred написав: Давай хформулу. Давай хформулу. На

Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні

Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..

Так щоб було зрозуміло

Є три групи і СВС=середній вік смерті

вік___кількість______________2019___________2021

0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021

40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року

60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року



Тепер розумієш як треба порівнювати?

Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш

Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю

2019 ____ реально

0-4 ____ 2 650

5-9 ____ 371

10-14 ____ 409

15-19 ____ 899

20-24 ____ 1 610

25-29 ____ 3 447

30-34 ____ 7 308

35-39 ____ 10 916

40-44 ____ 14 572

45-49 ____ 18 455

50-54 ____ 23 319

55-59 ____ 36 073

60-64 ____ 48 763

65-69 ____ 60 542

70 + ____ 351 752

Всього ____ 581 086

Тепер знайди такі самі за 2021

і буде тобі щастя НаЯкщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країніЯкщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..Так щоб було зрозумілоЄ три групи і СВС=середній вік смертівік___кількість______________2019___________20210-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС202140-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3рокуТепер розумієш як треба порівнювати?Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєшВихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю2019 ____ реально0-4 ____ 2 6505-9 ____ 37110-14 ____ 40915-19 ____ 89920-24 ____ 1 61025-29 ____ 3 44730-34 ____ 7 30835-39 ____ 10 91640-44 ____ 14 57245-49 ____ 18 45550-54 ____ 23 31955-59 ____ 36 07360-64 ____ 48 76365-69 ____ 60 54270 + ____ 351 752Всього ____ 581 086Тепер знайди такі самі за 2021і буде тобі щастя

Я вгадав.

Не зрозумів ти.



Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.



Я ж там вище посилання на для рівня студентів)) давав.

Спробуй осилити, якщо стількох розжовувань Хотаба на різних прикладах не зрозумів.

Ще й десь посилання на дослідження було. З 10+- років. Я вгадав.Не зрозумів ти.Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.Я ж там вище посилання на для рівня студентів)) давав.Спробуй осилити, якщо стількох розжовувань Хотаба на різних прикладах не зрозумів.Ще й десь посилання на дослідження було. З 10+- років. detroytred

Повідомлень: 24714 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю. Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю. Я для тебе табличку доповнив...

вивчи і розпишись

Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю

2019 ____ реально

0-4 ____ 2 650

5-9 ____ 371

10-14 ____ 409

15-19 ____ 899

20-24 ____ 1 610

25-29 ____ 3 447

30-34 ____ 7 308

35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77

40-44 ____ 14 572

45-49 ____ 18 455

50-54 ____ 23 319

55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38

60-64 ____ 48 763

65-69 ____ 60 542

70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87

Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94

Тепер знайди такі самі за 2021 Я для тебе табличку доповнив...вивчи і розпишисьВихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю2019 ____ реально0-4 ____ 2 6505-9 ____ 37110-14 ____ 40915-19 ____ 89920-24 ____ 1 61025-29 ____ 3 44730-34 ____ 7 30835-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,7740-44 ____ 14 57245-49 ____ 18 45550-54 ____ 23 31955-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,3860-64 ____ 48 76365-69 ____ 60 54270 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94Тепер знайди такі самі за 2021 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 25281 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:01 budivelnik написав: detroytred написав: Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю. Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю. Я для тебе табличку доповнив...

вивчи і розпишись

Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю

2019 ____ реально

0-4 ____ 2 650

5-9 ____ 371

10-14 ____ 409

15-19 ____ 899

20-24 ____ 1 610

25-29 ____ 3 447

30-34 ____ 7 308

35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77

40-44 ____ 14 572

45-49 ____ 18 455

50-54 ____ 23 319

55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38

60-64 ____ 48 763

65-69 ____ 60 542

70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87

Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94

Тепер знайди такі самі за 2021 Я для тебе табличку доповнив...вивчи і розпишисьВихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю2019 ____ реально0-4 ____ 2 6505-9 ____ 37110-14 ____ 40915-19 ____ 89920-24 ____ 1 61025-29 ____ 3 44730-34 ____ 7 30835-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,7740-44 ____ 14 57245-49 ____ 18 45550-54 ____ 23 31955-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,3860-64 ____ 48 76365-69 ____ 60 54270 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94Тепер знайди такі самі за 2021

*Навіщо?* (С)

Тебе вже запитав Хотаб. *Навіщо?* (С)Тебе вже запитав Хотаб. detroytred

Повідомлень: 24714 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11 ЛАД написав: Израильская актриса Орна Фитуси – звезда телесериала «Манаек», уволенная из проекта за отказ прививаться или тестироваться на коронавирус, написала в своем «Твиттере», что пошла работать уборщицей.



«Я встаю рано утром и иду убирать чужие дома. Как героиня какого-то фильма, только это не в кино. Ночью, когда я иду спать, все тело болит и ноет, но я засыпаю с улыбкой и чистым сердцем. У истины есть цена, но оно того стоит», - написала Фитуси ночью с 30 на 31 августа. Позже актриса удалила этот твит и отказалась комментировать запись, передает 12 телеканал.

https://detaly.co.il/uvolennaya-televezda-antiprivivochnitsa-poshla-rabotat-uborshhitsej/

Хороший пример преданности идее.

И никаких проблем. Наши антиваксы почему-то так не поступают. Свой карман дороже принципа. Хороший пример преданности идее.И никаких проблем. Наши антиваксы почему-то так не поступают. Свой карман дороже принципа.



У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный zРадио

Повідомлень: 11681 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2759 раз. Подякували: 6044 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18 budivelnik написав: detroytred написав: Давай хформулу. Давай хформулу. На

Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні

Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..

Так щоб було зрозуміло

Є три групи і СВС=середній вік смерті

вік___кількість______________2019___________2021

0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021

40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року

60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року



Тепер розумієш як треба порівнювати?

Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш

Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю

2019 ____ реально

0-4 ____ 2 650

5-9 ____ 371

10-14 ____ 409

15-19 ____ 899

20-24 ____ 1 610

25-29 ____ 3 447

30-34 ____ 7 308

35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77

40-44 ____ 14 572

45-49 ____ 18 455

50-54 ____ 23 319

55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38

60-64 ____ 48 763

65-69 ____ 60 542

70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87

Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94

Тепер знайди такі самі за 2021

і буде тобі щастя



ПС

Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років

А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років

Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці. НаЯкщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країніЯкщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..Так щоб було зрозумілоЄ три групи і СВС=середній вік смертівік___кількість______________2019___________20210-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС202140-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3рокуТепер розумієш як треба порівнювати?Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєшВихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю2019 ____ реально0-4 ____ 2 6505-9 ____ 37110-14 ____ 40915-19 ____ 89920-24 ____ 1 61025-29 ____ 3 44730-34 ____ 7 30835-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,7740-44 ____ 14 57245-49 ____ 18 45550-54 ____ 23 31955-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,3860-64 ____ 48 76365-69 ____ 60 54270 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94Тепер знайди такі самі за 2021і буде тобі щастяПССередній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 роківА середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 роківТобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці.

О!

Тобто ти зрозумів. Нарешті!



А то раніше (точніше ось вище) тулив СВС різниця 0,3 роки, тобто тому забирає 0,3 роки.



Тепер залишається тільки нагадати тобі чому твій опонент підкреслював саме про абсурдність в тебе. Бо мова йшла про ОТУ твою хформулу... (місяці назад надану тобою в отій дискусії).

І саме з неї виходив отой абсурд.



Тепер ти користуєшся простим порівнянням.

Ось тільки сам візьми й НАПИШИ середню тривалість життя саме для групи 60+.

Середній вік смерті від Ковіду для групи 60+.

І то це буде в дечому не так, як у посиланні ... для студентів.



Стоп!

Хоча бачу ти не зрозумів)))

Ти про інше-то...



Питання:

ПС

Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років

А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років

Цікаво чому тоді не застосовуєш своє постійне спрощення?

Тобто 76,87 - 70 = 6,87 років в середньому не доживають ковідні групи 60+.

70 -- нехай буде, бо в переважна кількість померлих ковідні саме 60+.

6,87 років, а не 0,3. О!Тобто ти зрозумів. Нарешті!А то раніше (точніше ось вище) тулив СВС різниця 0,3 роки, тобто тому забирає 0,3 роки.Тепер залишається тільки нагадати тобі чому твій опонент підкреслював саме про абсурдність в тебе. Бо мова йшла про ОТУ твою хформулу... (місяці назад надану тобою в отій дискусії).І саме з неї виходив отой абсурд.Тепер ти користуєшся простим порівнянням.Ось тільки сам візьми й НАПИШИ середню тривалість життя саме для групи 60+.Середній вік смерті від Ковіду для групи 60+.І то це буде в дечому не так, як у посиланні ... для студентів.Стоп!Хоча бачу ти не зрозумів)))Ти про інше-то...Питання:Цікаво чому тоді не застосовуєш своє постійне спрощення?Тобто 76,87 - 70 = 6,87 років в середньому не доживають ковідні групи 60+.70 -- нехай буде, бо в переважна кількість померлих ковідні саме 60+.6,87 років, а не 0,3. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24714 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4377437843794380> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7856 13165039

Vic Сер 17 лис, 2021 14:01