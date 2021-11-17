На Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи.. Так щоб було зрозуміло Є три групи і СВС=середній вік смерті вік___кількість______________2019___________2021 0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021 40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року 60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року
Тепер розумієш як треба порівнювати? Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю 2019 ____ реально 0-4 ____ 2 650 5-9 ____ 371 10-14 ____ 409 15-19 ____ 899 20-24 ____ 1 610 25-29 ____ 3 447 30-34 ____ 7 308 35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77 40-44 ____ 14 572 45-49 ____ 18 455 50-54 ____ 23 319 55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38 60-64 ____ 48 763 65-69 ____ 60 542 70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87 Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94 Тепер знайди такі самі за 2021 і буде тобі щастя
ПС Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
На Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи.. Так щоб було зрозуміло Є три групи і СВС=середній вік смерті вік___кількість______________2019___________2021 0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021 40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року 60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року
Тепер розумієш як треба порівнювати? Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю 2019 ____ реально 0-4 ____ 2 650 5-9 ____ 371 10-14 ____ 409 15-19 ____ 899 20-24 ____ 1 610 25-29 ____ 3 447 30-34 ____ 7 308 35-39 ____ 10 916 40-44 ____ 14 572 45-49 ____ 18 455 50-54 ____ 23 319 55-59 ____ 36 073 60-64 ____ 48 763 65-69 ____ 60 542 70 + ____ 351 752 Всього ____ 581 086 Тепер знайди такі самі за 2021 і буде тобі щастя
Я вгадав. Не зрозумів ти.
Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.
Я ж там вище посилання на для рівня студентів)) давав. Спробуй осилити, якщо стількох розжовувань Хотаба на різних прикладах не зрозумів. Ще й десь посилання на дослідження було. З 10+- років.
detroytred написав:Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.
Я для тебе табличку доповнив... вивчи і розпишись Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю 2019 ____ реально 0-4 ____ 2 650 5-9 ____ 371 10-14 ____ 409 15-19 ____ 899 20-24 ____ 1 610 25-29 ____ 3 447 30-34 ____ 7 308 35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77 40-44 ____ 14 572 45-49 ____ 18 455 50-54 ____ 23 319 55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38 60-64 ____ 48 763 65-69 ____ 60 542 70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87 Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94 Тепер знайди такі самі за 2021
detroytred написав:Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.
Я для тебе табличку доповнив... вивчи і розпишись Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю 2019 ____ реально 0-4 ____ 2 650 5-9 ____ 371 10-14 ____ 409 15-19 ____ 899 20-24 ____ 1 610 25-29 ____ 3 447 30-34 ____ 7 308 35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77 40-44 ____ 14 572 45-49 ____ 18 455 50-54 ____ 23 319 55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38 60-64 ____ 48 763 65-69 ____ 60 542 70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87 Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94 Тепер знайди такі самі за 2021
Израильская актриса Орна Фитуси – звезда телесериала «Манаек», уволенная из проекта за отказ прививаться или тестироваться на коронавирус, написала в своем «Твиттере», что пошла работать уборщицей.
«Я встаю рано утром и иду убирать чужие дома. Как героиня какого-то фильма, только это не в кино. Ночью, когда я иду спать, все тело болит и ноет, но я засыпаю с улыбкой и чистым сердцем. У истины есть цена, но оно того стоит», - написала Фитуси ночью с 30 на 31 августа. Позже актриса удалила этот твит и отказалась комментировать запись, передает 12 телеканал.
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
На Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи.. Так щоб було зрозуміло Є три групи і СВС=середній вік смерті вік___кількість______________2019___________2021 0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021 40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року 60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року
Тепер розумієш як треба порівнювати? Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю 2019 ____ реально 0-4 ____ 2 650 5-9 ____ 371 10-14 ____ 409 15-19 ____ 899 20-24 ____ 1 610 25-29 ____ 3 447 30-34 ____ 7 308 35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77 40-44 ____ 14 572 45-49 ____ 18 455 50-54 ____ 23 319 55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38 60-64 ____ 48 763 65-69 ____ 60 542 70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87 Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94 Тепер знайди такі самі за 2021 і буде тобі щастя
ПС Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці.
О! Тобто ти зрозумів. Нарешті!
А то раніше (точніше ось вище) тулив СВС різниця 0,3 роки, тобто тому забирає 0,3 роки.
Тепер залишається тільки нагадати тобі чому твій опонент підкреслював саме про абсурдність в тебе. Бо мова йшла про ОТУ твою хформулу... (місяці назад надану тобою в отій дискусії). І саме з неї виходив отой абсурд.
Тепер ти користуєшся простим порівнянням. Ось тільки сам візьми й НАПИШИ середню тривалість життя саме для групи 60+. Середній вік смерті від Ковіду для групи 60+. І то це буде в дечому не так, як у посиланні ... для студентів.
Стоп! Хоча бачу ти не зрозумів))) Ти про інше-то...
Питання:
ПС Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років
Цікаво чому тоді не застосовуєш своє постійне спрощення? Тобто 76,87 - 70 = 6,87 років в середньому не доживають ковідні групи 60+. 70 -- нехай буде, бо в переважна кількість померлих ковідні саме 60+. 6,87 років, а не 0,3.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.