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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4377437843794380>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:37

  IgA написав:
  fler написав:"На одном бустере" – это 12+млн. чел. за «не прошло и месяц», а в Украине 12,4 млн. всего ваксов за все время вакцинации. Разницу ферштейн?


Давно Вы кстати про Израиль не вспоминали, наверное уже вымерли все там, да?


А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого? :twisted:
IgA, благодарю, вы сделали мне настроение 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:43

  Hotab написав:что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете? :?
https://opendatabot.ua/analytics/death- ... ummer-2021


Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...

Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.

За август 2021:

COVID-19: 782
Грипп и пневмония: 733
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 20:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45

А не єралашик - якщо різниця між середнім віком смерті групи 60+ в 19 і 20 році складає 0,3 роки, то з цього випливає, що не доживають 0,3 роки.

Невже нарешті ти зрозумів???
Не вірю))
Хоча після десятків пояснень давно треба вже було.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48

  detroytred написав:Давай хформулу.
На
Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні
Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..
Так щоб було зрозуміло
Є три групи і СВС=середній вік смерті
вік___кількість______________2019___________2021
0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021
40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року
60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року

Тепер розумієш як треба порівнювати?
Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш
Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87
Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94
Тепер знайди такі самі за 2021
і буде тобі щастя

ПС
Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років
А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років
Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:49

  fler написав:А еще я давно не вспоминала про Францию и Польшу. Наверное там тоже уже никого?
IgA, благодарю, вы сделали мне настроение


Да давно Вы так неумело не притворялись шлангом, учитесь у Ромасика что-ли.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Давай хформулу.
На
Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні
Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..
Так щоб було зрозуміло
Є три групи і СВС=середній вік смерті
вік___кількість______________2019___________2021
0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021
40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року
60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року

Тепер розумієш як треба порівнювати?
Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш
Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752
Всього ____ 581 086
Тепер знайди такі самі за 2021
і буде тобі щастя

Я вгадав.
Не зрозумів ти.

Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.

Я ж там вище посилання на для рівня студентів)) давав.
Спробуй осилити, якщо стількох розжовувань Хотаба на різних прикладах не зрозумів.
Ще й десь посилання на дослідження було. З 10+- років.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.
Я для тебе табличку доповнив...
вивчи і розпишись
Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87
Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94
Тепер знайди такі самі за 2021
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ну не випливає з різниці середнього віку смерті між двома роками те, що не доживають саме на цю різницю.
Я для тебе табличку доповнив...
вивчи і розпишись
Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87
Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94
Тепер знайди такі самі за 2021

*Навіщо?* (С)
Тебе вже запитав Хотаб.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11

  ЛАД написав:
Израильская актриса Орна Фитуси – звезда телесериала «Манаек», уволенная из проекта за отказ прививаться или тестироваться на коронавирус, написала в своем «Твиттере», что пошла работать уборщицей.

«Я встаю рано утром и иду убирать чужие дома. Как героиня какого-то фильма, только это не в кино. Ночью, когда я иду спать, все тело болит и ноет, но я засыпаю с улыбкой и чистым сердцем. У истины есть цена, но оно того стоит», - написала Фитуси ночью с 30 на 31 августа. Позже актриса удалила этот твит и отказалась комментировать запись, передает 12 телеканал.

https://detaly.co.il/uvolennaya-televezda-antiprivivochnitsa-poshla-rabotat-uborshhitsej/
Хороший пример преданности идее. :)
И никаких проблем. Наши антиваксы почему-то так не поступают. Свой карман дороже принципа. :)


У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Давай хформулу.
На
Якщо беремо всі смерті по країні - то рахуємо всі смерті по країні
Якщо ділимо на групи...то порівнюємо з діленними на групи..
Так щоб було зрозуміло
Є три групи і СВС=середній вік смерті
вік___кількість______________2019___________2021
0-40__20млн=середній вік смерті ікс___ковідні нуль,СВС2019=СВС2021
40-60_10млн=середній вік смерті ігрек_ковідні 3000,СВС2019>СВС2021 на0,01року
60+___10млн = середній вік смерті зет_ковідні30000,СВС2019>СВС2021 на 0,3року

Тепер розумієш як треба порівнювати?
Чим точніші в тебе будуть вихідні данні по групам - тим точніший результат отримаєш
Вихідні данні по віковим групам смертей в 2019 я тобі даю
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916_____середній вік смерті в групі 0-40=30,77
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073_____середній вік смерті в групі 40-60=53,38
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752_____середній вік смерті в групі 60+=76,87
Всього ____ 581 086_____середній вік смерті в Україні =70,94
Тепер знайди такі самі за 2021
і буде тобі щастя

ПС
Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років
А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років
Тобто ковід опускає середню тривалість життя в Україні і в Німеччині а не піднімає як фантазує двійочник по статистиці.

О!
Тобто ти зрозумів. Нарешті!

А то раніше (точніше ось вище) тулив СВС різниця 0,3 роки, тобто тому забирає 0,3 роки.

Тепер залишається тільки нагадати тобі чому твій опонент підкреслював саме про абсурдність в тебе. Бо мова йшла про ОТУ твою хформулу... (місяці назад надану тобою в отій дискусії).
І саме з неї виходив отой абсурд.

Тепер ти користуєшся простим порівнянням.
Ось тільки сам візьми й НАПИШИ середню тривалість життя саме для групи 60+.
Середній вік смерті від Ковіду для групи 60+.
І то це буде в дечому не так, як у посиланні ... для студентів.

Стоп!
Хоча бачу ти не зрозумів)))
Ти про інше-то...

Питання:
ПС
Середній вік смерті від ковіду по данним НАН = 70 років
А середній вік смерті в групі 60+ від усіх смертей = 76,87 років

Цікаво чому тоді не застосовуєш своє постійне спрощення?
Тобто 76,87 - 70 = 6,87 років в середньому не доживають ковідні групи 60+.
70 -- нехай буде, бо в переважна кількість померлих ковідні саме 60+.
6,87 років, а не 0,3.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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