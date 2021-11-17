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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4377437843794380

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28

  zРадио написав:У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный


позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:35

  uaprofi написав:
  zРадио написав:У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный


позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет


Отсутствие промоушена - не причина для увольнения. У нас люди растут не только вверх, но и профессионально. Никого дискриминировать в вопросе вакцинации я не собираюсь. Эта тема скорее помогла мне c решением, чем помешала ему в карьере. Несистемность и слабые софт-скиллы все равно не дали бы возможность продвигаться выше. Мы просто позднее бы это выяснили на бизнес-играх, которые проводит HR
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:41

  IgA написав:Тут изучали эффекты от вакцинации РНК вакцинами, но посчитать погибшие клетки как-то не додумались

вроде бы те вопросы должны были возникнуть еще на этапе технического задания по разработке вакцины. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. на животных можно проверить в какие органы попадали частицы. животными то жертвуют для проверки результатов экспериментов.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02

  pilker написав:сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования.

это зависит от состояния иммунной системы, берут с запасом, и то не у всех иммунитет вырабатывается.
  pilker написав:на животных можно проверить в какие органы попадали частицы

В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов

Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.
IgA
 
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