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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28
zРадио написав:
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет
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uaprofi
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:35
uaprofi написав: zРадио написав:
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет
Отсутствие промоушена - не причина для увольнения. У нас люди растут не только вверх, но и профессионально. Никого дискриминировать в вопросе вакцинации я не собираюсь. Эта тема скорее помогла мне c решением, чем помешала ему в карьере. Несистемность и слабые софт-скиллы все равно не дали бы возможность продвигаться выше. Мы просто позднее бы это выяснили на бизнес-играх, которые проводит HR
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zРадио
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:41
IgA написав:
Тут изучали эффекты от вакцинации РНК вакцинами, но посчитать погибшие клетки как-то не додумались
вроде бы те вопросы должны были возникнуть еще на этапе технического задания по разработке вакцины. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. на животных можно проверить в какие органы попадали частицы. животными то жертвуют для проверки результатов экспериментов.
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pilker
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02
pilker написав:
сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования.
это зависит от состояния иммунной системы, берут с запасом, и то не у всех иммунитет вырабатывается.
pilker написав:
на животных можно проверить в какие органы попадали частицы
В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов
Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.
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IgA
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