Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4378437943804381> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28 zРадио написав: У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный



позитивная новость.

может человек таки задумается о смене работы.

а там кто знает как карта ляжет позитивная новость.может человек таки задумается о смене работы.а там кто знает как карта ляжет uaprofi

Повідомлень: 5057 З нами з: 21.04.11 Подякував: 733 раз. Подякували: 531 раз. Профіль Вебсайт 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:35 uaprofi написав: zРадио написав: У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный



позитивная новость.

может человек таки задумается о смене работы.

а там кто знает как карта ляжет позитивная новость.может человек таки задумается о смене работы.а там кто знает как карта ляжет



Отсутствие промоушена - не причина для увольнения. У нас люди растут не только вверх, но и профессионально. Никого дискриминировать в вопросе вакцинации я не собираюсь. Эта тема скорее помогла мне c решением, чем помешала ему в карьере. Несистемность и слабые софт-скиллы все равно не дали бы возможность продвигаться выше. Мы просто позднее бы это выяснили на бизнес-играх, которые проводит HR Отсутствие промоушена - не причина для увольнения. У нас люди растут не только вверх, но и профессионально. Никого дискриминировать в вопросе вакцинации я не собираюсь. Эта тема скорее помогла мне c решением, чем помешала ему в карьере. Несистемность и слабые софт-скиллы все равно не дали бы возможность продвигаться выше. Мы просто позднее бы это выяснили на бизнес-играх, которые проводит HR zРадио

Повідомлень: 11686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2760 раз. Подякували: 6045 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:41 IgA написав: Тут изучали эффекты от вакцинации РНК вакцинами, но посчитать погибшие клетки как-то не додумались

Тут изучали эффекты от вакцинации РНК вакцинами, но посчитать погибшие клетки как-то не додумались

вроде бы те вопросы должны были возникнуть еще на этапе технического задания по разработке вакцины. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. на животных можно проверить в какие органы попадали частицы. животными то жертвуют для проверки результатов экспериментов. вроде бы те вопросы должны были возникнуть еще на этапе технического задания по разработке вакцины. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. на животных можно проверить в какие органы попадали частицы. животными то жертвуют для проверки результатов экспериментов. pilker Повідомлень: 65 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02 pilker написав: сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования.

это зависит от состояния иммунной системы, берут с запасом, и то не у всех иммунитет вырабатывается.

pilker написав: на животных можно проверить в какие органы попадали частицы на животных можно проверить в какие органы попадали частицы

В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов



Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9. это зависит от состояния иммунной системы, берут с запасом, и то не у всех иммунитет вырабатывается.В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов IgA Повідомлень: 1017 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:14 zРадио написав: У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение., а потому что в ходе дискуссий по сабжу. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный



Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны fler

Повідомлень: 2329 З нами з: 07.08.09 Подякував: 744 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:25 IgA написав: никаких сюрпризов никаких сюрпризов



В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь. И никто не мог понять в чём дело, пока не выяснилось что все они проходили лечение этим медикаментом...



Это к тому, что с новыми медикаментами всякие случаи бывают, поэтому для них и проводят длительные клинические исследования по 6-8 лет... В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь. И никто не мог понять в чём дело, пока не выяснилось что все они проходили лечение этим медикаментом...Это к тому, что с новыми медикаментами всякие случаи бывают, поэтому для них и проводят длительные клинические исследования по 6-8 лет... Цитрин

Повідомлень: 663 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: Это весьма расплывчатый показатель Это весьма расплывчатый показатель

Вы пока на том уровне понимания терминов и значения этого определения у демографов всего мира, что у меня нет и близко цели убежать вас в чем-то))

Вы просто спросили, я вам ответил,чтоб знали, что это. А от того, насколько он значим для вас лично, он не станет мене значим для мира. Вы пока на том уровне понимания терминов и значения этого определения у демографов всего мира, что у меня нет и близко цели убежать вас в чем-то))Вы просто спросили, я вам ответил,чтоб знали, что это. А от того, насколько он значим для вас лично, он не станет мене значим для мира. Hotab

Повідомлень: 5625 З нами з: 15.02.09 Подякував: 291 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:31 Цитрин написав: В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь. В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь.

Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.

Да и про лекарства интересно тоже. Только не про талидомид, это было до введения обязательных клинических исследований.

Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете? Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.Да и про лекарства интересно тоже. Только не про талидомид, это было до введения обязательных клинических исследований.Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете? IgA Повідомлень: 1017 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:37 IgA написав: Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете? Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?



Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.



Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший. Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший. Цитрин

Повідомлень: 663 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:12





Новые рекорды смертности в октябре. Оренбургская +151,2% к 2019

Впереди только май-2020;

В Дагестане (+183,3%) и Ингушетии (+151,4%)

Саратовская +112,7%

Удмуртия +101,1% Непривитые соседи. Отдельные области показывают шикарные цифры. Не так много,конечно,как в Великобритании.Новые рекорды смертности в октябре. Оренбургская +151,2% к 2019Впереди только май-2020;В Дагестане (+183,3%) и Ингушетии (+151,4%)Саратовская +112,7%Удмуртия +101,1% Hotab

Повідомлень: 5625 З нами з: 15.02.09 Подякував: 291 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4378437943804381> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 784 , 785 , 786

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7856 13166144

Vic Сер 17 лис, 2021 14:01