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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28
zРадио написав:
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет
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uaprofi
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:35
uaprofi написав: zРадио написав:
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
позитивная новость.
может человек таки задумается о смене работы.
а там кто знает как карта ляжет
Отсутствие промоушена - не причина для увольнения. У нас люди растут не только вверх, но и профессионально. Никого дискриминировать в вопросе вакцинации я не собираюсь. Эта тема скорее помогла мне c решением, чем помешала ему в карьере. Несистемность и слабые софт-скиллы все равно не дали бы возможность продвигаться выше. Мы просто позднее бы это выяснили на бизнес-играх, которые проводит HR
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zРадио
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:41
IgA написав:
Тут изучали эффекты от вакцинации РНК вакцинами, но посчитать погибшие клетки как-то не додумались
вроде бы те вопросы должны были возникнуть еще на этапе технического задания по разработке вакцины. сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования. на животных можно проверить в какие органы попадали частицы. животными то жертвуют для проверки результатов экспериментов.
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pilker
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02
pilker написав:
сколько необходимо индуцировать клеток организма для возникновения иммунитета к вирусу. сколько необходимо частиц на одну клетку для индуцирования.
это зависит от состояния иммунной системы, берут с запасом, и то не у всех иммунитет вырабатывается.
pilker написав:
на животных можно проверить в какие органы попадали частицы
В статье как раз это и проверили, в месте укола и ближайших лимфоузлах, никаких сюрпризов
Nevertheless, it is clear that the vaccine has a very restricted localization to these sets of lymph nodes, as no systemic spread to other organs was observed. This is in line with previous studies that used flow-cytometry-based detection of fluorescently labelled vaccines after administration in non-human primates5,6 and in mice7,8,9.
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IgA
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:14
zРадио написав:
У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс
, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления
. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный
Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны
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fler
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:25
IgA написав:
никаких сюрпризов
В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь. И никто не мог понять в чём дело, пока не выяснилось что все они проходили лечение этим медикаментом...
Это к тому, что с новыми медикаментами всякие случаи бывают, поэтому для них и проводят длительные клинические исследования по 6-8 лет...
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Цитрин
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:27
Цитрин написав:
Это весьма расплывчатый показатель
Вы пока на том уровне понимания терминов и значения этого определения у демографов всего мира, что у меня нет и близко цели убежать вас в чем-то))
Вы просто спросили, я вам ответил,чтоб знали, что это. А от того, насколько он значим для вас лично, он не станет мене значим для мира.
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Hotab
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:31
Цитрин написав:
В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь.
Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.
Да и про лекарства интересно тоже. Только не про талидомид, это было до введения обязательных клинических исследований.
Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?
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IgA
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:37
IgA написав:
Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?
Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.
Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший.
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Цитрин
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:12
Непривитые соседи. Отдельные области показывают шикарные цифры. Не так много,конечно,как в Великобритании.
Новые рекорды смертности в октябре. Оренбургская +151,2% к 2019
Впереди только май-2020;
В Дагестане (+183,3%) и Ингушетии (+151,4%)
Саратовская +112,7%
Удмуртия +101,1%
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Hotab
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