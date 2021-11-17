|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:16
Цитрин написав:
Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать.
так понимаю что примеров штабелей через годы после применения не будет?
Ну, скушайте апельсинку и займитесь юридической стороной вопроса, вроде это у Вас немного лучше получается.
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:23
IgA
а Вы чем простуду лечите?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:24
Цитрин написав: IgA написав:
Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?
Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.
Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший.
Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9121
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 2355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:26
vitaliian написав:
Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.
Лед не только бактерии не любят, но и горло. И если его ослабить льдом, то можно будет легко простуду подхватить.
самое лучшее, нарезать лимона, засыпать сахаром, потолочь и залить кипятком. Если после первых симптомов простуды вовремя выпить и отдохнуть в теплой постели, то часто простуда проходит и не начавшись.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 17 лис, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:28
fler написав:
Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны
У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтому
PS: кстати, сегодня ковид официально именинник - 2 года с появления общепризнанного "пациента 0"
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11686
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2760 раз.
- Подякували: 6045 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33
Цитрин написав:
а Вы чем простуду лечите?
У меня хронический синусит. Не помню вообще когда у меня последний раз был грипп или ОРЗ. А синусит лечу таблетками день и ночь, но это английская специфика.
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33
IgA написав: Цитрин написав:
В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь.
Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.
Pandemrix
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3438
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 741 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34
Цитрин написав: Hotab написав:
К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей.
что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?
Да вот примерно так и считается, как хотел uaprofi
в viewtopic.php?p=5337024#p5337024
.
Он, правда несколько исказил, да и с грамматикой проблемы, но идея такая и есть.
Ну и считается, конечно, несколько более квалифицированно, чем нашими математиками.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4954 раз.
- Подякували: 4573 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:37
Ромасик написав:
Pandemrix
Цитрин написав:
а потом через несколько лет
начинали штабелями
идти в критическом состоянии
, когда им уже ничем нельзя было помочь
В соответствии с рекомендациями Финской национальной целевой группы по нарколепсии, институт дал заключение о том, что вакцинированные дети и подростки в возрасте 4–19 лет подвержены в 9 раз более высокому риску нарколепсии, по сравнению с невакцинированными. Институт полагает, что вакцина Pandemrix® вероятно играет роль в наблюдаемом повышении, однако указывает, что необходим дальнейший анализ других важных сопутствующих факторов, связанных с повышенным риском нарколепсии.
мимо
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:40
ЛАД , только не убеждайте его смотреть не только смерти ковидные и грип+пневмония, а выстрелившие кровь и системы кровообращения. Все равно начнет включать и делать вид,что не понимает. ))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5626
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7856
|13166157
|
Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic
|