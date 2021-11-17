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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4378437943804381 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 23:16 Цитрин написав: Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать.



так понимаю что примеров штабелей через годы после применения не будет?

Ну, скушайте апельсинку и займитесь юридической стороной вопроса, вроде это у Вас немного лучше получается. так понимаю что примеров штабелей через годы после применения не будет?Ну, скушайте апельсинку и займитесь юридической стороной вопроса, вроде это у Вас немного лучше получается. IgA Повідомлень: 1017 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:23 IgA



а Вы чем простуду лечите? Цитрин

Повідомлень: 663 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:24 Цитрин написав: IgA написав: Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете? Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?



Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.



Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший. Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший.

Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик. Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик. vitaliian

Повідомлень: 9121 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1613 раз. Подякували: 2355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:26 vitaliian написав: Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик. Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.



Лед не только бактерии не любят, но и горло. И если его ослабить льдом, то можно будет легко простуду подхватить.



самое лучшее, нарезать лимона, засыпать сахаром, потолочь и залить кипятком. Если после первых симптомов простуды вовремя выпить и отдохнуть в теплой постели, то часто простуда проходит и не начавшись. Лед не только бактерии не любят, но и горло. И если его ослабить льдом, то можно будет легко простуду подхватить.самое лучшее, нарезать лимона, засыпать сахаром, потолочь и залить кипятком. Если после первых симптомов простуды вовремя выпить и отдохнуть в теплой постели, то часто простуда проходит и не начавшись. Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 663 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:28 fler написав:

Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны



У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтому



PS: кстати, сегодня ковид официально именинник - 2 года с появления общепризнанного "пациента 0" У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтомуPS: кстати, сегодня ковид официально именинник - 2 года с появления общепризнанного "пациента 0" zРадио

Повідомлень: 11686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2760 раз. Подякували: 6045 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33 Цитрин написав: а Вы чем простуду лечите? а Вы чем простуду лечите?



У меня хронический синусит. Не помню вообще когда у меня последний раз был грипп или ОРЗ. А синусит лечу таблетками день и ночь, но это английская специфика. У меня хронический синусит. Не помню вообще когда у меня последний раз был грипп или ОРЗ. А синусит лечу таблетками день и ночь, но это английская специфика. IgA Повідомлень: 1017 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33 IgA написав: Цитрин написав: В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь. В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь.

Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу. Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.

Pandemrix, Lipobay Pandemrix, Lipobay Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 17 лис, 2021 23:40, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 3438 З нами з: 30.03.15 Подякував: 741 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34 Цитрин написав: Hotab написав: К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей. К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей.



что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете? что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?

Да вот примерно так и считается, как хотел uaprofi в viewtopic.php?p=5337024#p5337024.

Он, правда несколько исказил, да и с грамматикой проблемы, но идея такая и есть.

Ну и считается, конечно, несколько более квалифицированно, чем нашими математиками. Да вот примерно так и считается, как хотелОн, правда несколько исказил, да и с грамматикой проблемы, но идея такая и есть.Ну и считается, конечно, несколько более квалифицированно, чем нашими математиками. ЛАД 2 Повідомлень: 20589 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4954 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:37 Ромасик написав: Pandemrix Pandemrix



Цитрин написав: а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь а потомначиналиидти в, когда им уже ничем нельзя было помочь



В соответствии с рекомендациями Финской национальной целевой группы по нарколепсии, институт дал заключение о том, что вакцинированные дети и подростки в возрасте 4–19 лет подвержены в 9 раз более высокому риску нарколепсии, по сравнению с невакцинированными. Институт полагает, что вакцина Pandemrix® вероятно играет роль в наблюдаемом повышении, однако указывает, что необходим дальнейший анализ других важных сопутствующих факторов, связанных с повышенным риском нарколепсии.



мимо мимо IgA Повідомлень: 1017 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:40 ЛАД , только не убеждайте его смотреть не только смерти ковидные и грип+пневмония, а выстрелившие кровь и системы кровообращения. Все равно начнет включать и делать вид,что не понимает. )) Hotab

Повідомлень: 5626 З нами з: 15.02.09 Подякував: 291 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4378437943804381 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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