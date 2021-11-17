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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4378437943804381

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:16

  Цитрин написав:Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать.


так понимаю что примеров штабелей через годы после применения не будет?
Ну, скушайте апельсинку и займитесь юридической стороной вопроса, вроде это у Вас немного лучше получается.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:23

IgA

а Вы чем простуду лечите?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:24

  Цитрин написав:
  IgA написав:Вы кстати то сами чем от простуды лечитесь, чаем из матьимачухи наверное, лекарство проверенное столетиями? Или богомерзкий аспирин глотаете?


Основное лекарство от простуды у меня - постельный режим и отдых. Горячий чай с малиной или лимоном - приветствуется. Апельсинку тоже не помешает скушать. Лекарства без нужды стараюсь не пить. Если температура больше 39 - сбить парацетомолом.

Профилактика - закаливание обливанием холодной водой. И не стоит переохлаждаться, в холодную пору нужно шарф носить и тепло одеваться. Избегать общения с больными, особенно если уставший.

Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:26

  vitaliian написав:Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.


Лед не только бактерии не любят, но и горло. И если его ослабить льдом, то можно будет легко простуду подхватить.

самое лучшее, нарезать лимона, засыпать сахаром, потолочь и залить кипятком. Если после первых симптомов простуды вовремя выпить и отдохнуть в теплой постели, то часто простуда проходит и не начавшись. :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:28

  fler написав:
Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны :roll:


У меня в команде работают головой, и большинство - ваксы. Возможно, поэтому :mrgreen:

PS: кстати, сегодня ковид официально именинник - 2 года с появления общепризнанного "пациента 0"
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33

  Цитрин написав:а Вы чем простуду лечите?


У меня хронический синусит. Не помню вообще когда у меня последний раз был грипп или ОРЗ. А синусит лечу таблетками день и ночь, но это английская специфика.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:33

  IgA написав:
  Цитрин написав:В истории бывали случаи, когда после успешного прохождения клинических исследований и сертификации начинали применять медикамент и всё было отлично - пациенты выздоравливали и никаких побочек, а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь.

Можно поконкретнее когда такое последний раз было с вакцинами. Ну так чтобы реально через несколько лет, а не сразу.

Pandemrix, Lipobay
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 17 лис, 2021 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34

  Цитрин написав:
  Hotab написав:К сожалению все печальнее. Мы по итогу ноября накопим 130-140 тыс избыточных смертей.


что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете? :?

Да вот примерно так и считается, как хотел uaprofi в viewtopic.php?p=5337024#p5337024.
Он, правда несколько исказил, да и с грамматикой проблемы, но идея такая и есть.
Ну и считается, конечно, несколько более квалифицированно, чем нашими математиками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:37

  Ромасик написав:Pandemrix


  Цитрин написав:а потом через несколько лет начинали штабелями идти в критическом состоянии, когда им уже ничем нельзя было помочь


В соответствии с рекомендациями Финской национальной целевой группы по нарколепсии, институт дал заключение о том, что вакцинированные дети и подростки в возрасте 4–19 лет подвержены в 9 раз более высокому риску нарколепсии, по сравнению с невакцинированными. Институт полагает, что вакцина Pandemrix® вероятно играет роль в наблюдаемом повышении, однако указывает, что необходим дальнейший анализ других важных сопутствующих факторов, связанных с повышенным риском нарколепсии.


мимо
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:40

ЛАД , только не убеждайте его смотреть не только смерти ковидные и грип+пневмония, а выстрелившие кровь и системы кровообращения. Все равно начнет включать и делать вид,что не понимает. ))
Hotab
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Сер 17 лис, 2021 14:01
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