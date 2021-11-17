а от вакцин тромбоза не бывает? К какой категории такое относить?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:57
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:00
Ну, например, посмотреть на летние месяцы , когда не бушевал Ковид, но шла вакцинация, и подумать, куда делись "лишние" тромбозы, имевшие место в апреле, например. Когда бушевал Ковид и практически не шла ещё вакцинация.
Вас ждёт ещё много чудных открытий,связанных с приходом в норму ежемесячной смертности, когда временно затихает эпидемия. Не переключайтесь.
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:03
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:05
Я у Вас в бане?
Уже писал Вам ответ об этих цифрах.
Возьмите немного иначе.
За январь-август 2021
Грипп и пневмония: 10.684
COVID-19, вірус ідентифікований: 36.481
Новоутворення: 49.448
Добавил любимые Ваши онко. Итого имеем от ковида смертей в 3,4 раза больше, чем от гриппа и пневмонии. И не так уж далеко от онко, хотя и на 26,2% меньше.
За январь-сентябрь цифры будут похуже, а по итогам года ковид опередит онко и оставит далеко позади грипп.
А насчёт "расплывчатости" показателя... У нас не было каких-то существенных изменений в благосостоянии и экономике, так что не надо проводить тренировки с совой и глобусом, о которых здесь любят поговорить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:11
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы читаете меня, когда отвечаете на сообщение, или с собой общаетесь?
Я вам говорю о приходе в норму всех позиций причин смерти (а вместе с этим и исчезновение избыточной смертности) в те периоды , когда затихает Ковид. У вас привычка что-то самому себе отвечать??
У меня вы читаете "100 тысяч избыточной смертности", а отвечаете "столько не будет ковидных смертей".
А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:18
Простите, раз сказать глупость... Ну, бывает.
Но упорно повторять... В сентябре-ноябре тоже всплеск. Тоже бывает?
У гриппа тоже бывают всплески. Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида. Не нашлось? Тогда и перестаньте говорить об "обычном гриппе" или, как выражаются Ваши однодумци, о "соплевирусе".
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:18
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:19
Тут Вы скорей всего правы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.
с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но когда новые сильные штаммы появляются тоже много болеет. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него.
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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