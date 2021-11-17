RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4380438143824383>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:57

  Hotab написав:выстрелившие системы кровообращения


а от вакцин тромбоза не бывает? К какой категории такое относить?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:00

  Цитрин написав:
  Hotab написав:выстрелившие системы кровообращения


а от вакцин тромбоза не бывает? К какой категории такое относить?

Ну, например, посмотреть на летние месяцы , когда не бушевал Ковид, но шла вакцинация, и подумать, куда делись "лишние" тромбозы, имевшие место в апреле, например. Когда бушевал Ковид и практически не шла ещё вакцинация.
Вас ждёт ещё много чудных открытий,связанных с приходом в норму ежемесячной смертности, когда временно затихает эпидемия. Не переключайтесь. :)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 15.02.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:03

  Hotab написав:Вас ждёт ещё много чудных открытий,связанных с приходом в норму ежемесячной смертности, когда временно затихает эпидемия. Не переключайтесь. :)


Таким меня уже не удивить. Что там дальше будет, еще более опасный новый вирус появится?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:05

  Цитрин написав:
  Hotab написав:что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете? :?
https://opendatabot.ua/analytics/death- ... ummer-2021


Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...

Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.

За август 2021:

COVID-19: 782
Грипп и пневмония: 733

Я у Вас в бане?
Уже писал Вам ответ об этих цифрах.
Возьмите немного иначе.
За январь-август 2021
Грипп и пневмония: 10.684
COVID-19, вірус ідентифікований: 36.481
Новоутворення: 49.448

Добавил любимые Ваши онко. Итого имеем от ковида смертей в 3,4 раза больше, чем от гриппа и пневмонии. И не так уж далеко от онко, хотя и на 26,2% меньше.
За январь-сентябрь цифры будут похуже, а по итогам года ковид опередит онко и оставит далеко позади грипп.
А насчёт "расплывчатости" показателя... У нас не было каких-то существенных изменений в благосостоянии и экономике, так что не надо проводить тренировки с совой и глобусом, о которых здесь любят поговорить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 00:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:11

  ЛАД написав:Итого имеем от ковида смертей в 3,4 раза больше, чем от гриппа и пневмонии.


так уже писал об этом. В апреле всплеск был, уже прошел. Бывает...
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Таким меня уже не удивить. Что там дальше будет, еще более опасный новый вирус появится?

Вы читаете меня, когда отвечаете на сообщение, или с собой общаетесь?
Я вам говорю о приходе в норму всех позиций причин смерти (а вместе с этим и исчезновение избыточной смертности) в те периоды , когда затихает Ковид. У вас привычка что-то самому себе отвечать??
У меня вы читаете "100 тысяч избыточной смертности", а отвечаете "столько не будет ковидных смертей".

  Цитрин написав:В апреле всплеск был, уже прошел. Бывает...

А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 15.02.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:18

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Итого имеем от ковида смертей в 3,4 раза больше, чем от гриппа и пневмонии.


так уже писал об этом. В апреле всплеск был, уже прошел. Бывает...

Простите, раз сказать глупость... Ну, бывает.
Но упорно повторять... В сентябре-ноябре тоже всплеск. Тоже бывает?
У гриппа тоже бывают всплески. Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида. Не нашлось? Тогда и перестаньте говорить об "обычном гриппе" или, как выражаются Ваши однодумци, о "соплевирусе".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:18

  Цитрин написав:
  Hotab написав:выстрелившие системы кровообращения


а от вакцин тромбоза не бывает? К какой категории такое относить?

Категория "это другое" :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15550
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8721 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:19

  Hotab написав:А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021


Тут Вы скорей всего правы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.

  ЛАД написав:Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида.


с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но когда новые сильные штаммы появляются тоже много болеет. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:в конце сентября-начале октября действительно много болело

  Цитрин написав:со специфическим кашлем.


Накашляли на этак 28 тысяч лишних смертей в октябре, если что.
В ноябре будет около того же. Может 25

Грип, чего уж там.
С его 6 тыс в год.
И онко, с его 6 тыс за месяц.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 15.02.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4380438143824383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7856 13167147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1292)
18.11.2021 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.