Додано: Чет 18 лис, 2021 00:05

Цитрин написав: Hotab написав: что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?

https://opendatabot.ua/analytics/death- ... ummer-2021 что есть "избыточные смерти"? и откуда Вы эти цифры берете?



Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...



Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.



За август 2021:



COVID-19: 782

Грипп и пневмония: 733 Это весьма расплывчатый показатель, т.к. сильно зависит от уровня благосостояния людей, экономики и т.п. А главное от "очікуваного показника", который можно брать со справочника Стеля...Если мы говорим про ковид, то и цифры нужно смотреть по ковиду.За август 2021:COVID-19: 782Грипп и пневмония: 733

Я у Вас в бане?Уже писал Вам ответ об этих цифрах.Возьмите немного иначе.За январь-август 2021Грипп и пневмония: 10.684COVID-19, вірус ідентифікований: 36.481Новоутворення: 49.448Добавил любимые Ваши онко. Итого имеем от ковида смертей в 3,4 раза больше, чем от гриппа и пневмонии. И не так уж далеко от онко, хотя и на 26,2% меньше.За январь-сентябрь цифры будут похуже, а по итогам года ковид опередит онко и оставит далеко позади грипп.А насчёт "расплывчатости" показателя... У нас не было каких-то существенных изменений в благосостоянии и экономике, так что не надо проводить тренировки с совой и глобусом, о которых здесь любят поговорить.