RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4380438143824383

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:35

  Hotab написав:В ноябре будет около того же. Может 25


Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают, многие забили на маски в магазинах, видимо уже переболели. С кашлем уже очень редко встречаются. Вот в начале октября действительно много было.

Скорей всего уже 60-80% переболело и имеют иммунитет, так что с Дельтой думаю роста уже не будет. Разве что какой-то новый штамм появится.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают

Ну тогда да.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 15.02.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:42

  Цитрин написав:
  Hotab написав:А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021


Тут Вы скорей всего правы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.

  ЛАД написав:Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида.


с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но когда новые сильные штаммы появляются тоже много болеет. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него.

Я Вас не ограничивал. Возьмите годы, когда были "новые сильные штаммы". Пример, пожалуйста. Меня тут пытаются клевать даже не за ошибки, а за предположения, поэтому стараюсь их не высказывать. А Вы уверенно утверждаете "ковид это прото грипп", но ни одного примера, кроме августа, когда было затишье ковида, привести не можете.

Кстати, удивляет Ваше "скорее всего". В чём Вы сомневаетесь? Или Вы считаете, что публикуемые данные о госпитализации и смертности фальсифицируют?
И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь октябрь, да и в начале ноября.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:47

  Hotab написав:Ну тогда да.


Сегодня в магазине был, очень много людей без масок. Значит Дельту уже не боятся, очевидно переболели. Но настораживает сильный пофигизм. Как бы это не обернулось новым всплеском от новых штаммов.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:49

  Цитрин написав:
  Hotab написав:В ноябре будет около того же. Может 25


Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают, многие забили на маски в магазинах, видимо уже переболели. С кашлем уже очень редко встречаются. Вот в начале октября действительно много было.

Скорей всего уже 60-80% переболело и имеют иммунитет, так что с Дельтой думаю роста уже не будет. Разве что какой-то новый штамм появится.

Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете". И о том, что "роста уже не будет".
Вы, правда, осторожнее, оговариваетесь - "с Дельтой".
Могу согласиться, в эту волну, вероятно, роста не будет. Будем ждать следующую. А новая "Дельта", скорее всего, появится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:53

  ЛАД написав:И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь октябрь, да и в начале ноября.


Может и так, я ориентируюсь по своим наблюдениям, а не по статистике. Возможно у нас всплеск был раньше, чем в целом по стране.

  ЛАД написав:Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".


Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:56

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Ну тогда да.


Сегодня в магазине был, очень много людей без масок. Значит Дельту уже не боятся, очевидно переболели. Но настораживает сильный пофигизм. Как бы это не обернулось новым всплеском от новых штаммов.

Сегодня тоже был в магазине. Даже в четырёх.
На удивление, подавляющее большинство в масках, причём, более-менее нормально надетых.
Честно говоря, даже не могу вспомнить, видел ли кого без маски.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:58

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь октябрь, да и в начале ноября.


Может и так, я ориентируюсь по своим наблюдениям, а не по статистике. Возможно у нас всплеск был раньше, чем в целом по стране.

Ориентирование по личным наблюдениям здесь уже тоже многократно обсуждали. Статистика всё же надёжнее. :)
А Вы не в Киеве?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4573 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:06

  ЛАД написав:
А Вы не в Киеве?


Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски :D
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4380438143824383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English, Zebra, ЛАД і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7856 13167148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1292)
18.11.2021 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.