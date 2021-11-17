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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:35
Hotab написав:
В ноябре будет около того же. Может 25
Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают, многие забили на маски в магазинах, видимо уже переболели. С кашлем уже очень редко встречаются. Вот в начале октября действительно много было.
Скорей всего уже 60-80% переболело и имеют иммунитет, так что с Дельтой думаю роста уже не будет. Разве что какой-то новый штамм появится.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 18 лис, 2021 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:37
Цитрин написав:
Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают
Ну тогда да.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:42
Цитрин написав: Hotab написав:
А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021
Тут Вы скорей всего
правы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.
ЛАД написав:
Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида.
с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но когда новые сильные штаммы появляются тоже много болеет
. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него.
Я Вас не ограничивал. Возьмите годы, когда были "новые сильные штаммы". Пример, пожалуйста. Меня тут пытаются клевать даже не за ошибки, а за предположения, поэтому стараюсь их не высказывать. А Вы уверенно утверждаете "ковид это прото грипп", но ни одного примера, кроме августа, когда было затишье ковида, привести не можете.
Кстати, удивляет Ваше "скорее всего". В чём Вы сомневаетесь? Или Вы считаете, что публикуемые данные о госпитализации и смертности фальсифицируют?
И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь
октябрь, да и в начале ноября.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:47
Hotab написав:
Ну тогда да.
Сегодня в магазине был, очень много людей без масок. Значит Дельту уже не боятся, очевидно переболели. Но настораживает сильный пофигизм. Как бы это не обернулось новым всплеском от новых штаммов.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:49
Цитрин написав: Hotab написав:
В ноябре будет около того же. Может 25
Врядли, сейчас смотрю - люди более менее бодрячком бегают, многие забили на маски в магазинах, видимо уже переболели. С кашлем уже очень редко встречаются. Вот в начале октября действительно много было.
Скорей всего уже 60-80% переболело
и имеют иммунитет, так что с Дельтой думаю роста уже не будет. Разве что какой-то новый штамм появится.
Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете". И о том, что "роста уже не будет".
Вы, правда, осторожнее, оговариваетесь - "с Дельтой".
Могу согласиться, в эту волну, вероятно, роста не будет. Будем ждать следующую. А новая "Дельта", скорее всего, появится.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:53
ЛАД написав:
И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь
октябрь, да и в начале ноября.
Может и так, я ориентируюсь по своим наблюдениям, а не по статистике. Возможно у нас всплеск был раньше, чем в целом по стране.
ЛАД написав:
Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".
Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 18 лис, 2021 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:56
Цитрин написав: Hotab написав:
Ну тогда да.
Сегодня в магазине был, очень много людей без масок. Значит Дельту уже не боятся, очевидно переболели. Но настораживает сильный пофигизм. Как бы это не обернулось новым всплеском от новых штаммов.
Сегодня тоже был в магазине. Даже в четырёх.
На удивление, подавляющее большинство в масках, причём, более-менее нормально надетых.
Честно говоря, даже не могу вспомнить, видел ли кого без маски.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:58
Цитрин написав: ЛАД написав:
И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость была весь
октябрь, да и в начале ноября.
Может и так, я ориентируюсь по своим наблюдениям, а не по статистике. Возможно у нас всплеск был раньше, чем в целом по стране.
Ориентирование по личным наблюдениям здесь уже тоже многократно обсуждали. Статистика всё же надёжнее.
А Вы не в Киеве?
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