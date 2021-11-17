Додано: Чет 18 лис, 2021 00:42

Цитрин написав: Hotab написав: А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021 А еще он "бывает" в октябре и ноябре. И в марте 2021



Тут Вы скорей всего правы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.



ЛАД написав: Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида. Я Вам предлагал, возьмите любую эпидемию гриппа и покажите хотя бы примерно такое же количество смертей, как от всплесков ковида.



с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но когда новые сильные штаммы появляются тоже много болеет. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него. Тут Выправы, в конце сентября-начале октября действительно много болело - это было видно даже если просто на улицу выйти. Сейчас к ноябрю уже поправились, больных почти не видно. Хотя иногда еще встречаются со специфическим кашлем.с гриппом ситуация инная, он уже давно с нами и у многих на него иммунитет. Но. А ковид новый, люди еще не успели адаптироваться, поэтому и более высокие всплески от него.

весь

Я Вас не ограничивал. Возьмите годы, когда были "новые сильные штаммы". Пример, пожалуйста. Меня тут пытаются клевать даже не за ошибки, а за предположения, поэтому стараюсь их не высказывать. А Вы уверенно утверждаете "ковид это прото грипп", но ни одного примера, кроме августа, когда было затишье ковида, привести не можете.Кстати, удивляет Ваше "скорее всего". В чём Вы сомневаетесь? Или Вы считаете, что публикуемые данные о госпитализации и смертности фальсифицируют?И не надо говорить "в начале октября". Высокая заболеваемость былаоктябрь, да и в начале ноября.