ЛАД написав:Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".
Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.
Мог бы поверить при нашем тестировании. Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%. Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё. Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 01:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab, detroytred Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно. Причём, абсолютно. Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что. Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.