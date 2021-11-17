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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4381438243834384 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16 Цитрин написав: ...............

ЛАД написав: Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете". Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".



Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело. ...............Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.

Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.

Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.

Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%. Мог бы поверить при нашем тестировании.Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 01:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16 Вкладчик1234 написав: Вакцинировались и теперь "всё можно" Вакцинировались и теперь "всё можно"



Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот... Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот... Цитрин

Повідомлень: 673 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:29 Цитрин написав: ЛАД написав:

А Вы не в Киеве? А Вы не в Киеве?



Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски

Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду.

Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю. Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду.Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:37 Hotab, detroytred

Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.

Причём, абсолютно.

Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.

Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 02:37

По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672 К вопросу о вакцинации. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4381438243834384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7856 13168315

Vic Сер 17 лис, 2021 14:01