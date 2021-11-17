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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4381438243834384

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16

  Цитрин написав:...............
  ЛАД написав:Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".


Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.
Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.
Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.
Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 01:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16

  Вкладчик1234 написав:Вакцинировались и теперь "всё можно"


Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:29

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:
А Вы не в Киеве?


Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски :D

Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду. :)
Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:37

Hotab, detroytred
Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.
Причём, абсолютно.
Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.
Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 02:37

К вопросу о вакцинации.
По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672
ЛАД
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