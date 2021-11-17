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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16

  Цитрин написав:...............
  ЛАД написав:Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".


Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.
Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.
Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.
Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 01:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16

  Вкладчик1234 написав:Вакцинировались и теперь "всё можно"


Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:29

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:
А Вы не в Киеве?


Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски :D

Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду. :)
Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:37

Hotab, detroytred
Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.
Причём, абсолютно.
Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.
Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 02:37

К вопросу о вакцинации.
По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 07:57

Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .

Пост Истребина:
А ведь это бомба.
Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))

Ниже пост нардепа Александы Устиновой.
------
Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.

Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?

Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.

Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084
Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!

Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.
Для цього потрібно:
1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат
2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали
3) Справа закривається!
4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.

Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів


Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.
Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей. :mrgreen:

А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:05

  fler написав:
  zРадио написав:У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный


Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны :roll:

если твой начальник вакс, значит командное мышление подразумевает всем быть ваксами.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:09

  Hotab написав:Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .

Пост Истребина:
А ведь это бомба.
Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))

Ниже пост нардепа Александы Устиновой.
------
Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.

Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?

Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.

Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084
Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!

Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.
Для цього потрібно:
1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат
2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали
3) Справа закривається!
4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.

Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів


Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.
Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей. :mrgreen:

А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! :mrgreen:

Западная Украина останется без терапевтов, все превентивно отчалят за рубеж)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:12

  ЛАД написав:К вопросу о вакцинации.
По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672

С учетом вакцинации большинства населения эти показатели не утешительны.
Но зато в Украине вакцины защищают на все 100%, ведь по заявлениям всяческих Ляшкив почти все госпитализированные невакцинированы.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:16

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:...............
  ЛАД написав:Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".


Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.
Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.
Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.
Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.

Проверил себя с оказией на иммуноглобулины.
Цифра под 300 при норме 5 - полет нормальный.
Постоянная подпитка природным бустом творит чудеса :roll:
antey1969
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