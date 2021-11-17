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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4382438343844385> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16 Цитрин написав: ...............

ЛАД написав: Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете". Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".



Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело. ...............Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.

Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.

Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.

Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%. Мог бы поверить при нашем тестировании.Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 01:26, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:16 Вкладчик1234 написав: Вакцинировались и теперь "всё можно" Вакцинировались и теперь "всё можно"



Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот... Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот... Цитрин

Повідомлень: 673 З нами з: 26.06.21 Подякував: 109 раз. Подякували: 224 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:29 Цитрин написав: ЛАД написав:

А Вы не в Киеве? А Вы не в Киеве?



Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски Нет, а Вы с какой целью интересуетесь? А то я уже сомневаюсь, может зря рассказал, начнут теперь всех дрючить за маски

Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду.

Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю. Спрашивал без всякой задней мысли. Порядок наводить не поеду.Просто интересно, где волна начала спадать раньше. Я по областям не отслеживаю. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 01:37 Hotab, detroytred

Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.

Причём, абсолютно.

Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.

Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 02:37

По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672 К вопросу о вакцинации. ЛАД 2 Повідомлень: 20599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 07:57



Пост Истребина:

А ведь это бомба.

Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))



Ниже пост нардепа Александы Устиновой.

------

Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.



Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?



Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.



Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084

Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!



Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.

Для цього потрібно:

1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат

2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали

3) Справа закривається!

4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.



Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів





Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.

Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей.



А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .Пост Истребина:Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей.А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! Hotab

Повідомлень: 5631 З нами з: 15.02.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 09:05 fler написав: zРадио написав: У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение. Не потому что он антивакс, а потому что в ходе дискуссий по сабжу пришлось усомниться в его аналитических способностях и открыть для себя - высокую конфликтность и отсутствие командного мышления. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный У меня антивакс-подчиненный выпал из шорт-листа на повышение., а потому что в ходе дискуссий по сабжу. Теперь на повышение пойдет кто-то другой. Возможно, тоже антивакс (а уже понятно, что они нас окружают сплошь и рядом), но по крайней мере менее буйный... латентный



Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны Странно, у меня на работе самые буйные - это ваксы. Антиваксы - все как один спокойные, как слоны

если твой начальник вакс, значит командное мышление подразумевает всем быть ваксами. если твой начальник вакс, значит командное мышление подразумевает всем быть ваксами. Ромасик Повідомлень: 3441 З нами з: 30.03.15 Подякував: 743 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 09:09 Hotab написав: Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .



Пост Истребина:

А ведь это бомба.

Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))



Ниже пост нардепа Александы Устиновой.

------

Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.



Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?



Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.



Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084

Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!



Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.

Для цього потрібно:

1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат

2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали

3) Справа закривається!

4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.



Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів





Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.

Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей.



А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .Пост Истребина:Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей.А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!!

Западная Украина останется без терапевтов, все превентивно отчалят за рубеж))) Западная Украина останется без терапевтов, все превентивно отчалят за рубеж))) antey1969 1

Повідомлень: 10987 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1452 раз. Подякували: 3213 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 09:12 ЛАД написав: К вопросу о вакцинации.

По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672 К вопросу о вакцинации.

С учетом вакцинации большинства населения эти показатели не утешительны.

Но зато в Украине вакцины защищают на все 100%, ведь по заявлениям всяческих Ляшкив почти все госпитализированные невакцинированы. С учетом вакцинации большинства населения эти показатели не утешительны.Но зато в Украине вакцины защищают на все 100%, ведь по заявлениям всяческих Ляшкив почти все госпитализированные невакцинированы. Schmit

Повідомлень: 2487 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 09:16 ЛАД написав: Цитрин написав: ...............

ЛАД написав: Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете". Опять гадания на кофейной гуще? Летом тут уже рассказывали о большом количестве переболевших и "естественном иммунитете".



Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело. ...............Про 60-80% можете считать что гадание, просто такое впечатление сложилось. Общался с медсестрой в поликлинике, там тоже думают что больше половины уже переболело.

Мог бы поверить при нашем тестировании.

Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.

Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.

Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%. Мог бы поверить при нашем тестировании.Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.

Проверил себя с оказией на иммуноглобулины.

Цифра под 300 при норме 5 - полет нормальный.

Постоянная подпитка природным бустом творит чудеса Проверил себя с оказией на иммуноглобулины.Цифра под 300 при норме 5 - полет нормальный.Постоянная подпитка природным бустом творит чудеса antey1969 1

Повідомлень: 10987 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1452 раз. Подякували: 3213 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4382438343844385> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 18 лис, 2021 10:05