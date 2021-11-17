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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:18

  Schmit написав:
  ЛАД написав:К вопросу о вакцинации.
По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

https://www.dw.com/ru/pjat-prichin-po-kotorym-v-germanii-vzletela-zabolevaemost-covid-19/a-59828672

С учетом вакцинации большинства населения эти показатели не утешительны.
Но зато в Украине вакцины защищают на все 100%, ведь по заявлениям всяческих Ляшкив почти все госпитализированные невакцинированы.

уже 87%
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:19

  ЛАД написав:Мог бы поверить при нашем тестировании.
Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.
Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.
Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.

огласите же наконец свое видение по Украине в цифрах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:37

  Цитрин написав:
  pilker написав:оппоненты будут апеллировать к этому событию

https://www.kommersant.ru/doc/5079214


никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.

Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.

Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56

Интересные лайфхаки, наши вакцинаторы были бы в восторге:

Лоббисты от фармы кушают бюджет как в последний раз:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно прививать от гриппа всех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, эти люди входят в группу риска.

«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска»,— сказала госпожа Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По ее словам, в группы риска для гриппа входят «ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети». «И у нас еще одна группа — это переболевшие ковидом»,— добавила глава Роспотребнадзора. (с) Коммерсант

https://www.kommersant.ru/doc/5079449
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56

  Цитрин написав:
  Вкладчик1234 написав:Вакцинировались и теперь "всё можно"


Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот...

Это еще ладно. А бывает спрашиваешь "не боитесь заразиться", в ответ "Нет!". Продолжаешь распрашивать о масках, вакцинации социальной дистанции -- в ответ возмущенное "Нет! Я _таким_ не занимаюсь!!!" :lol:
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