ЛАД написав:Мог бы поверить при нашем тестировании. Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%. Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё. Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.
огласите же наконец свое видение по Украине в цифрах.
никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.
Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.
Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов
Интересные лайфхаки, наши вакцинаторы были бы в восторге:
Лоббисты от фармы кушают бюджет как в последний раз:
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно прививать от гриппа всех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, эти люди входят в группу риска.
«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска»,— сказала госпожа Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По ее словам, в группы риска для гриппа входят «ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети». «И у нас еще одна группа — это переболевшие ковидом»,— добавила глава Роспотребнадзора. (с) Коммерсант
В 2022 и последующих годах все больницы будут забиты на 100% вакцинированными больными. И это будет лучшим доказательством бесполезности вакцинации. Цель вакцинации - подсадить всех на вакцины, сначала бесплатно, а потом все последующие "бустерные" за денюшку. Спросите у нариков, они знают как это бывает.
warlamp написав:В 2022 и последующих годах все больницы будут забиты на 100% вакцинированными больными. И это будет лучшим доказательством бесполезности вакцинации. Цель вакцинации - подсадить всех на вакцины, сначала бесплатно, а потом все последующие "бустерные" за денюшку. Спросите у нариков, они знают как это бывает.
Пока что, больницы забиты именно невакцинированными
А вот этот твой прогноз - "космического масштаба и космической же глупости" (с)
ЛАД написав:Hotab, detroytred Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно. Причём, абсолютно. Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что. Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником? Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.
Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників. По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.
Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...
Залишається спробувати знайти відгадку. Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки. Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см. Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.
Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним. Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах. Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи.
Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ученые из ряда стран, в том числе из Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук. Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции – на 25%. Ученые отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%, однако, в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.
pesikot написав:Пока что, больницы забиты именно невакцинированными
Их численность значительно больше. Поэтому не удивительно, что и в больницы их попадает больше. Месяц-два назад было вакцинировано чтото около 15%. Поэтому ожидаемо, что в больницах их будет не более 15%.