RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:19

  ЛАД написав:Мог бы поверить при нашем тестировании.
Но как-то пазл не складывается. В других странах, где тестировали в разы больше нашего, переболевших всё равно гораздо меньше. В Италии, Испании, Франции - 8-11%. В Израиле, Великобритании и США по 14%.
Самые высокие цифры в Черногории - 24% и в других очень мелких странах. Их относительно крупных в Грузии 20%, Чехии 18%. Да и всё.
Из реально крупных стран на первом месте США С 14,4%.

огласите же наконец свое видение по Украине в цифрах.
Ромасик
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 30.03.15
Подякував: 743 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:37

  Цитрин написав:
  pilker написав:оппоненты будут апеллировать к этому событию

https://www.kommersant.ru/doc/5079214


никто вроде и не говорил, что карантин нарушает права. Если для всех одинаковые ограничения.

Права нарушает дискриминация. Когда одним можно разносить инфекцию козыряя справкой, а другим нельзя. Это уже не карантин.

Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56

Интересные лайфхаки, наши вакцинаторы были бы в восторге:

Лоббисты от фармы кушают бюджет как в последний раз:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно прививать от гриппа всех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, эти люди входят в группу риска.

«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска»,— сказала госпожа Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По ее словам, в группы риска для гриппа входят «ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети». «И у нас еще одна группа — это переболевшие ковидом»,— добавила глава Роспотребнадзора. (с) Коммерсант

https://www.kommersant.ru/doc/5079449
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15554
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8722 раз.
Подякували: 4192 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:56

  Цитрин написав:
  Вкладчик1234 написав:Вакцинировались и теперь "всё можно"


Это да - кто вакцинировался, почему-то уверены что им теперь ничего не страшно... Спрашиваешь - "не боитесь заразиться", в ответ "Нет, я вакцинированная!"... Вот так вот...

Это еще ладно. А бывает спрашиваешь "не боитесь заразиться", в ответ "Нет!". Продолжаешь распрашивать о масках, вакцинации социальной дистанции -- в ответ возмущенное "Нет! Я _таким_ не занимаюсь!!!" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В 2022 и последующих годах все больницы будут забиты на 100% вакцинированными больными. И это будет лучшим доказательством бесполезности вакцинации. Цель вакцинации - подсадить всех на вакцины, сначала бесплатно, а потом все последующие "бустерные" за денюшку. Спросите у нариков, они знают как это бывает.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 13.03.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:26

  warlamp написав:В 2022 и последующих годах все больницы будут забиты на 100% вакцинированными больными. И это будет лучшим доказательством бесполезности вакцинации. Цель вакцинации - подсадить всех на вакцины, сначала бесплатно, а потом все последующие "бустерные" за денюшку. Спросите у нариков, они знают как это бывает.

Пока что, больницы забиты именно невакцинированными

А вот этот твой прогноз - "космического масштаба и космической же глупости" (с)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6189
З нами з: 31.08.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:27

  ЛАД написав:Hotab, detroytred
Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.
Причём, абсолютно.
Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.
Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.

Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником?
Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.

Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників.
По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.

Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...

Залишається спробувати знайти відгадку.
Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки.
Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см.
Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.

Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним.
Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах.
Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24715
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:35

Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Ученые из ряда стран, в том числе из Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.
Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции – на 25%.
Ученые отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%, однако, в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6648
З нами з: 20.11.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:42

  pesikot написав:Пока что, больницы забиты именно невакцинированными


Их численность значительно больше. Поэтому не удивительно, что и в больницы их попадает больше. Месяц-два назад было вакцинировано чтото около 15%. Поэтому ожидаемо, что в больницах их будет не более 15%.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 26.06.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4382438343844385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7858 13190725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 10:44
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34732)
18.11.2021 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.