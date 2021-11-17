ЛАД написав:Hotab, detroytred
Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.
Причём, абсолютно.
Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.
Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником?
Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.
Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників.
По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.
Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...
Залишається спробувати знайти відгадку.
Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки.
Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см.
Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.
Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним.
Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах.
Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи.