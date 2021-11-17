ЛАД написав:Hotab, detroytred Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно. Причём, абсолютно. Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что. Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.
Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником? Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.
Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників. По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.
Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...
Залишається спробувати знайти відгадку. Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки. Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см. Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.
Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним. Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах. Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи.
Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ученые из ряда стран, в том числе из Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук. Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции – на 25%. Ученые отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%, однако, в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.
pesikot написав:Пока что, больницы забиты именно невакцинированными
Их численность значительно больше. Поэтому не удивительно, что и в больницы их попадает больше. Месяц-два назад было вакцинировано чтото около 15%. Поэтому ожидаемо, что в больницах вакцинированных будет не более 15%.
detroytred написав:Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...
Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці. Там сама методика повністю невірна. Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так . "СВПП по відношенню до ОТЖ Україні при народженні!!!! (71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди. Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життя конкретних померлих вікових груп. Ця величина завжди більша, ніж 71 рік. І це є найголовнішою помилкою будівельника.
Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік). Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.
Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте". Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є.
_hunter написав:Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов
_hunter, ну не Ваше это дело или, как немцы говорят, das ist nicht Ihre Bier. Перечень признаков дискриминации в правах не является исчерпывающим, в том числе, не зависит от "изменяемости" ее признаков. Сегодня жил в Украине, а завтра в Германии, сегодня был по гражданству украинцем, а завтра принял израильское гражданство, сегодня на свободе, а завтра в тюрьме, сегодня богатый, а завтра бедный, сегодня сторонник демократов, а завтра сторонник республиканцев, сегодня атеист, а завтра приверженец церкви, сегодня сторонник вакцинации, а завтра ее противник, сегодня был здоровым, а завтра заболел. Однако дискриминация в правах запрещена, в том числе, по месту жительства, гражданству, религии, политическим и иным убеждениям, имущественному состоянию и так далее: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text