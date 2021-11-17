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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4382438343844385> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 11:27 ЛАД написав: Hotab, detroytred

Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.

Причём, абсолютно.

Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.

Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится. Вы ещё не поняли, что спорить с человеком бесполезно.Причём, абсолютно.Ему надо самоутвердиться. Писал, что он в верхних 10% (или 5%? уж не помню) по нескольким параметрам. Теперь ещё хочет быть в лучших то ли эпидемиологах, то ли ещё что.Уже предлагал признать заслуги и выдвинуть на Нобеля, может тогда успокоится.

Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником?

Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.



Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників.

По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.



Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...



Залишається спробувати знайти відгадку.

Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки.

Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см.

Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.



Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним.

Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах.

Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи. Я от трошки)) покумекав звідки взагалі в мене оця тяга дискутувати з Будівельником?Швидко знайшов відповідь - це як розгадувати ребуси.Наприклад, в даній темі зараз Будівельник намагається простішими картинками (табличками, розрахунками, алгоритмами) довести, що вплив Ковіду практично мізерний -- забирає в середньому 0,3 роки життя да й то в хроників.По суті заперечити загрозу Ковіду, яку бачать саме фахівці в даній галузі, і на підставі якої діють управлінці, приймаючи рішення.Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...Залишається спробувати знайти відгадку.Наприклад, одразу кидається у вічі розбивка по 5 років для знаходження різниці в 0,3 роки.Тобто це як сітками з комірками 5, 10, 15 см. знайти різницю між рибинами в 0,3 см.Або застосування простого середнього віку смерті для віднімання між двома роками (при такій кількості ... а якщо помер від Ковіду десяток-сотня, то й овсім різниця ледь видна). Тобто відносна кількість може й мала, але абсолютна достатня для уваги в суспільстві.Звісно в процесі спростовування оцих ребусів можна й самому десь помилитися. Помиляються усі. Але з цього ну ніяк не буде слідкувати, що сам ребус Будівельника є правильним.Це йому треба доводити, якщо вже взявся спростовувати фахівців та офіційну позицію нехай хоча б в Неньці (де наші хфахівці можуть напартачити будь-що), але ж такі підходи прийняті практично в усіх розвинених країнах.Будівельник же "специфічно")) реагує на опонентів: або перекручення тверджень опонентів, або по колу своє, або образи. detroytred

Повідомлень: 24716 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 11:35 Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Ученые из ряда стран, в том числе из Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.

Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции – на 25%.

Ученые отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%, однако, в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание. edvardd

Повідомлень: 6648 З нами з: 20.11.08 Подякував: 116 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 11:42 pesikot написав: Пока что, больницы забиты именно невакцинированными Пока что, больницы забиты именно невакцинированными



Их численность значительно больше. Поэтому не удивительно, что и в больницы их попадает больше. Месяц-два назад было вакцинировано чтото около 15%. Поэтому ожидаемо, что в больницах вакцинированных будет не более 15%. Их численность значительно больше. Поэтому не удивительно, что и в больницы их попадает больше. Месяц-два назад было вакцинировано чтото около 15%. Поэтому ожидаемо, что в больницах вакцинированных будет не более 15%. Цитрин

Повідомлень: 674 З нами з: 26.06.21 Подякував: 110 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 12:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців... Стряп-стряп-стряп таблички (з кроком в 5 років), середнє, відняти, хформулу і тещо - і заперечив фахівців...

Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці.

Там сама методика повністю невірна.

Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так .

"СВПП по відношенню до ОТЖ Україні при народженні!!!! (71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди.

Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життя конкретних померлих вікових груп. Ця величина завжди більша, ніж 71 рік.

І це є найголовнішою помилкою будівельника.





Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).

Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.



Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте".

Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є. Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці.Там сама методика повністю невірна.Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так ."СВПП по відношенню до ОТЖ Україні(71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди.Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життяІ це є найголовнішою помилкою будівельника.Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте".Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є. Hotab

Повідомлень: 5634 З нами з: 15.02.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19 _hunter написав: Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов Амвросий снова за спичками леса не увидел? -- не бывает дискриминации по изменяемым признакам: не пускать без смокинга в оперу? в шортах и майке в суд? -- это не дискриминация. Именно по этой причине амвросий никогда не найдет решения ЕСПЧ о дискриминации антиваксов

_hunter, ну не Ваше это дело или, как немцы говорят, das ist nicht Ihre Bier.

Перечень признаков дискриминации в правах не является исчерпывающим, в том числе, не зависит от "изменяемости" ее признаков.

Сегодня жил в Украине, а завтра в Германии, сегодня был по гражданству украинцем, а завтра принял израильское гражданство, сегодня на свободе, а завтра в тюрьме, сегодня богатый, а завтра бедный, сегодня сторонник демократов, а завтра сторонник республиканцев, сегодня атеист, а завтра приверженец церкви, сегодня сторонник вакцинации, а завтра ее противник, сегодня был здоровым, а завтра заболел.

Однако дискриминация в правах запрещена, в том числе, по месту жительства, гражданству, религии, политическим и иным убеждениям, имущественному состоянию и так далее:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text , ну не Ваше это дело или, как немцы говорят, das ist nicht Ihre Bier.Перечень признаков дискриминации в правах не является исчерпывающим, в том числе, не зависит от "изменяемости" ее признаков.Сегодня жил в Украине, а завтра в Германии, сегодня был по гражданству украинцем, а завтра принял израильское гражданство, сегодня на свободе, а завтра в тюрьме, сегодня богатый, а завтра бедный, сегодня сторонник демократов, а завтра сторонник республиканцев, сегодня атеист, а завтра приверженец церкви, сегодня сторонник вакцинации, а завтра ее противник, сегодня был здоровым, а завтра заболел.Однако дискриминация в правах запрещена, в том числе, по месту жительства, гражданству, религии, политическим и иным убеждениям, имущественному состоянию и так далее: Igneus Повідомлень: 1176 З нами з: 29.08.18 Подякував: 751 раз. Подякували: 580 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 15:06 Хроника приближения к 50.



За вчера 752 смерти.

За последние 7 дней 4649 смертей, т.е. среднесуточное 664 смерти (на вчера 4549 и 650, позавчера 16.11 - 4595 и 656).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев уменьшилось - 500 285 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера чуть меньше, чем число новых случаев (на 958).



На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 25.392 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весеннюю волну практически повторили. Завтра превысим. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. Спад, вроде, идёт, но до конца волны ещё далековато.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 17 ноября - 37 374 новых случая заболевания и 1251 новый случай смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера 1247 смерть. опять побили.

P.p.p.s. Прошу прощения, в "хрониках" за 16 и 17 ноября была ошибка в числе смертей за 7 дней и, соответственно, в среднесуточной. Сейчас в тексте указал правильные значения. ЛАД 2 Повідомлень: 20600 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 15:10



Гибралтар - тотальная вакцинация не только всего местного населения, но и приезжих.



И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас, даже в полтора раза больше... И это при том, что у нас полностью вакцинировано всего 22 %, а у них 118 %...



Гибралтар : 587 / 34000 = 1.73 % болеет ковидом (на 16.11.2021)



Украина : 500079 / 41342000 = 1.21 % болеет ковидом (на 17.11.2021)



Такие дела...



На заметку сторонникам секты чудо-лекарства...Гибралтар - тотальная вакцинация не только всего местного населения, но и приезжих.И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас, даже в полтора раза больше... И это при том, что у нас полностью вакцинировано всего 22 %, а у них 118 %...: 587 / 34000 = 1.73 % болеет ковидом (на 16.11.2021): 500079 / 41342000 = 1.21 % болеет ковидом (на 17.11.2021)Такие дела... Цитрин

Повідомлень: 674 З нами з: 26.06.21 Подякував: 110 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 15:41 pilker написав: igneus



оппоненты будут апеллировать приводя это событие



https://www.kommersant.ru/doc/5079214 оппоненты будут апеллировать приводя это событие

Во-первых, гражданин Румынии зря жаловался на нарушение статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), пытаясь приравнять домашнюю изоляцию, которая, кстати, не была полной, к домашнему аресту. По этой статье заявителю нужно преодолеть порог жестокости, который является высоким, и румын не смог это сделать.

Кстати, в свое время заявители пытались приравнять невыплату зарплаты, что было нарушением статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции (право собственности на свое имущество), к запрету принудительного труда (статья 4 Конвенции), что тоже не удалось.

Поэтому румыну нужно было быть скромнее и пожаловаться, например, на нарушение права на частную жизнь (статья 8 Конвенции) и права на свободу передвижения (статья 2 Протокола № 4 к Конвенции).



Во-вторых, из решения ЕСПЧ видно, что Румыния вводила чрезвычайное положение и, кроме того, на основании статьи 15 Конвенции заявила о временном отступлении от предоставления конвенционных гарантий на период чрезвычайного положения:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210026



В Украине чрезвычайное положение не вводилось и об отступлении по статье 15 Конвенции от предоставления конвенционных гарантий она не заявляла.

Поэтому сравнение Румынии и Украины не будет релевантным. , гражданин Румынии зря жаловался на нарушение статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), пытаясь приравнять домашнюю изоляцию, которая, кстати, не была полной, к домашнему аресту. По этой статье заявителю нужно преодолеть порог жестокости, который является высоким, и румын не смог это сделать.Кстати, в свое время заявители пытались приравнять невыплату зарплаты, что было нарушением статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции (право собственности на свое имущество), к запрету принудительного труда (статья 4 Конвенции), что тоже не удалось.Поэтому румыну нужно было быть скромнее и пожаловаться, например, на нарушение права на частную жизнь (статья 8 Конвенции) и права на свободу передвижения (статья 2 Протокола № 4 к Конвенции)., из решения ЕСПЧ видно, что Румыния вводила чрезвычайное положение и, кроме того, на основании статьи 15 Конвенции заявила о временном отступлении от предоставления конвенционных гарантий на период чрезвычайного положения:В Украине чрезвычайное положение не вводилось и об отступлении по статье 15 Конвенции от предоставления конвенционных гарантий она не заявляла.Поэтому сравнение Румынии и Украины не будет релевантным. Igneus Повідомлень: 1176 З нами з: 29.08.18 Подякував: 751 раз. Подякували: 580 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 16:05



За 9 месяцев 2021-го избыточная смертность - в районе 50 тыс человек (к среднеарифметическому за 3 года до ковида).



Диссиденты, опять не ковид?



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/138.pdf Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372. В сентябре 2019-го - 41914.За 9 месяцев 2021-го избыточная смертность - в районе 50 тыс человек (к среднеарифметическому за 3 года до ковида).Диссиденты, опять не ковид? zРадио

Повідомлень: 11694 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2762 раз. Подякували: 6061 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 16:08 #вакцына-вбывця Цитрин написав: И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас, И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас,



--------------Гибралтар ----Украина

население 34 тысячи--41 млн

сделано тестов 402376-- -15348780

на 1 тыс насел. 11.8 тыс--- 374



В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного.



Продолжайте оставаться на связи --------------Гибралтар ----Украинанаселение 34 тысячи--41 млнсделано тестов 402376-- -15348780на 1 тыс насел. 11.8 тыс--- 374В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного.Продолжайте оставаться на связи Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5634 З нами з: 15.02.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4382438343844385> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7859 13205564

Vic Чет 18 лис, 2021 14:25