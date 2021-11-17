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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4382438343844385

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11

Цитрин

я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам.
И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)

У всех остальных я не увидел однозначной зависимости что с увеличением числа вакцинированных уменьшается количество заболевших.

Более того в некоторых случаях если знать дату начала вакцинации (массовой вакцинации) - можно заметить, что после этой даты значительно растёт количество заболевших.

Кроме того хочу заметить, что эти данные ни как не скрываются они лежат в открытом доступе, мало того например минфин их даже визуализировал.
(т.е. не нужно ничего самому вбивать например в ексел)
И тут возникает очень интересный момент, что как вижу большинству людей это абсолютно не интересно.
Большинство обсуждает не факты, а так сказать "эмоции" которые идут ото всюду (ТВ, радио, интернет)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14

  Hotab написав:--------------Гибралтар ----Украина
население 34 тысячи--41 млн
сделано тестов 402376-- -15348780
на 1 тыс насел. 11.8 тыс--- 374


то, что у нас меньше тестов делают вовсе не говорит что ситуация кардинально отличается. Это говорит только о том, что данные по Гибралтару более точные.

Результаты от количества тестов существенно не меняются. С ростом числа тестов уменьшается погрешность результатов.

Чем больше тестов, тем точнее результаты.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:не говорит что ситуация кардинально отличается.


  Hotab написав:В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного
Украина:
В октябре 11455
В ноябре 11777



  Цитрин написав:Чем больше тестов, тем т̶о̶ч̶н̶е̶е̶ ̶р̶е̶з̶у̶л̶ь̶т̶а̶т̶ы

выше выявляемость случаев заболевания и меньше не выявленных случаев.


Оставайтесь на связи.
Hotab
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