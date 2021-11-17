Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11

Цитрин



я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам.

И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)



У всех остальных я не увидел однозначной зависимости что с увеличением числа вакцинированных уменьшается количество заболевших.



Более того в некоторых случаях если знать дату начала вакцинации (массовой вакцинации) - можно заметить, что после этой даты значительно растёт количество заболевших.



Кроме того хочу заметить, что эти данные ни как не скрываются они лежат в открытом доступе, мало того например минфин их даже визуализировал.

(т.е. не нужно ничего самому вбивать например в ексел)

И тут возникает очень интересный момент, что как вижу большинству людей это абсолютно не интересно.

Большинство обсуждает не факты, а так сказать "эмоции" которые идут ото всюду (ТВ, радио, интернет)