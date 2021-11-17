Додано: Чет 18 лис, 2021 16:36

Hotab написав: В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного

В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного

ЛАД написав: При их численности населения - 33 677 - слишком сильно влияют случайные факторы. При их численности населения - 33 677 - слишком сильно влияют случайные факторы.

Учитывая количество населения там примерно столько-же смертей от ковида, как и у нас.Последняя цифра по Украинеза август 2021 года - 782 смерти от ковида.Население Украины 41 342 тыс., т.е. кол-ва смертей от ковида к населению:782 / 41342000 = 0.0000189Население Гибралтара 34 тыс., т.е. кол-во смертей от ковида соответствующее нашему уровню:34000 * 0.0000189 = 0.64 смерти в месяцИменно такие цифры в Гибралтаре и наблюдаем, просто из-за малой численности населения эта цифра на уровне шума квантования, поэтому на графике смертей от ковида видим только колебания между 0 и 1. Если на эти колебания наложить фильтр низкой частоты, то получим примерно те самые расчетные 0.64 смерти в месяц.Тоесть по смертям от ковида в Гибралтаре такие-же показатели как и у нас.факторы далеко не случайные - шум квантования можно отфильтровать. Но это если речь идет о смертях от ковида.В случае с болеющими ковидом выборка по Гибралтару достаточно большая и там речи о шуме квантования не идет. Никаких "случайных факторов" тут нет. Все прогнозируемо и предсказуемо.Даже по смертям от ковида цифра 0.64 в месяц выведенная из данных по Украине похожа на данные графика по Гибралтару.