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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
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Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11

Цитрин

я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам.
И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)

У всех остальных я не увидел однозначной зависимости что с увеличением числа вакцинированных уменьшается количество заболевших.

Более того в некоторых случаях если знать дату начала вакцинации (массовой вакцинации) - можно заметить, что после этой даты значительно растёт количество заболевших.

Кроме того хочу заметить, что эти данные ни как не скрываются они лежат в открытом доступе, мало того например минфин их даже визуализировал.
(т.е. не нужно ничего самому вбивать например в ексел)
И тут возникает очень интересный момент, что как вижу большинству людей это абсолютно не интересно.
Большинство обсуждает не факты, а так сказать "эмоции" которые идут ото всюду (ТВ, радио, интернет)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14

  Hotab написав:--------------Гибралтар ----Украина
население 34 тысячи--41 млн
сделано тестов 402376-- -15348780
на 1 тыс насел. 11.8 тыс--- 374


то, что у нас меньше тестов делают вовсе не говорит что ситуация кардинально отличается. Это говорит только о том, что данные по Гибралтару более точные.

Результаты от количества тестов существенно не меняются. С ростом числа тестов уменьшается погрешность результатов.

Чем больше тестов, тем точнее результаты.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:не говорит что ситуация кардинально отличается.


  Hotab написав:В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного
Украина:
В октябре 11455
В ноябре 11777



  Цитрин написав:Чем больше тестов, тем т̶о̶ч̶н̶е̶е̶ ̶р̶е̶з̶у̶л̶ь̶т̶а̶т̶ы

выше выявляемость случаев заболевания и меньше не выявленных случаев.


Оставайтесь на связи, с вами весело.

Когда выйдет Будивельнык, попросите его о семинаре "99% безсимптомних та інші частушки про ковід".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29

  Цитрин написав:На заметку сторонникам секты чудо-лекарства...

Гибралтар - тотальная вакцинация не только всего местного населения, но и приезжих.

И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас, даже в полтора раза больше... И это при том, что у нас полностью вакцинировано всего 22 %, а у них 118 %...

Гибралтар: 587 / 34000 = 1.73 % болеет ковидом (на 16.11.2021)

Украина: 500079 / 41342000 = 1.21 % болеет ковидом (на 17.11.2021)

Такие дела...
.......

Не смешно.
При их численности населения - 33 677 - слишком сильно влияют случайные факторы.

Промолчу насчёт сравнения нашей и их статистики. У нас 353 890 тестов на миллион населения, у них 11 947 204. Всего в 355 раз больше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:36

  Hotab написав:В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного


Учитывая количество населения там примерно столько-же смертей от ковида, как и у нас.

Последняя цифра по Украине на минфине за август 2021 года - 782 смерти от ковида.

Население Украины 41 342 тыс., т.е. кол-ва смертей от ковида к населению:

782 / 41342000 = 0.0000189

Население Гибралтара 34 тыс., т.е. кол-во смертей от ковида соответствующее нашему уровню:

34000 * 0.0000189 = 0.64 смерти в месяц

Именно такие цифры в Гибралтаре и наблюдаем, просто из-за малой численности населения эта цифра на уровне шума квантования, поэтому на графике смертей от ковида видим только колебания между 0 и 1. Если на эти колебания наложить фильтр низкой частоты, то получим примерно те самые расчетные 0.64 смерти в месяц.

Тоесть по смертям от ковида в Гибралтаре такие-же показатели как и у нас.

  ЛАД написав:При их численности населения - 33 677 - слишком сильно влияют случайные факторы.


факторы далеко не случайные - шум квантования можно отфильтровать. Но это если речь идет о смертях от ковида.

В случае с болеющими ковидом выборка по Гибралтару достаточно большая и там речи о шуме квантования не идет. Никаких "случайных факторов" тут нет. Все прогнозируемо и предсказуемо.

Даже по смертям от ковида цифра 0.64 в месяц выведенная из данных по Украине похожа на данные графика по Гибралтару.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:42

  Hotab написав:Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці.
Там сама методика повністю невірна.
Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так .
"СВПП по відношенню до ОТЖ Україні при народженні!!!! (71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди.
Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життя конкретних померлих вікових груп. Ця величина завжди більша, ніж 71 рік.
І це є найголовнішою помилкою будівельника.


Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).
Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.

Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте".
Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є.


а шо сейчас считать? 2 года уже эпидемии. ушли преждевременно 79506 человек.
даже если предположить, что каждый из них не дожил 5 или даже 10 лет, это существенно не снизит показатель средней продолжительности жизни если брать за базу 42 млн человек.
А вот всякие бестолковые водимые ограничения и запреты уже у каждого гражданина отняли практически по 2 года нормальной жизни.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:46

Цитрин
Вам ещё не надоело оперировать цифрой 784 смерти от ковида в Украине за август?
Или кроме минфина других источников информации нет? Или Вы о них не знаете?
Так даже на минфине написано:


P.s. "шум квантования" звучит красиво и даже "научно".
Вот только не знаю, какое отношение имеет квантовая механика к анализу заболеваемости.
Если не сложно, просветите.

P.p.s. Да, ещё посмотрите на ворлдметре статистику по числу заболеваний на 1 млн. населения. Почему-то впереди именно маленькие страны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Последняя цифра по Украине на минфине за август 2021 года - 782 смерти от ковида.

Население Украины 41 342 тыс., т.е. кол-ва смертей от ковида к населению:

782 / 41342000 = 0.0000189

Население Гибралтара 34 тыс., т.е. кол-во смертей от ковида соответствующее нашему уровню:

34000 * 0.0000189 = 0.64 смерти в месяц

Это вы так в садике детей разводите.
1. Август - не последний известный месяц в Украине по Ковиду. Даже у госстата есть уже сентябрь. А так то есть и октябрь.
2. Сравнивать один выборочный (самый спокойный) месяц со средним за все время по Гибралтару - это где, в какой школе так учили?? Ну так тогда сравнивайте август с "0" в Гибралтаре. У них есть такие месяцы. Чего уж там.
Вы тут нас за кого считаете? Не стыдно??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:55

  ЛАД написав:Так даже на минфине написано:


В удобной форме более свежих данных за месяц по Украине и по Гибралтару у меня нет.

Но даже если взглянуть на worldometers, по Гибралтару там по последнему отчету 54. Если пересчитать эту цифру для населения Украины, то у нас за тот-же период должно получиться:

41342000 * 54 / 34000 = 65660 смертей от ковида

А worldomenters показывает для Украины последний отчет 20591, что в пересчете на численность населения в 3.1 раза ниже, чем у Гибралтара.

Тоесть получается у нас в 3 раза меньше умирают от ковида, несмотря на то, что уровень вакцинации у нас в 118/22 = 5 раз меньше.

Правда не совсем понятно, за какой конкретно период worldomenters приводит цифры.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 17:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:даже если предположить, что каждый из них не дожил 5 или даже 10 лет, это существенно не снизит показатель средней продолжительности жизни если брать за базу 42 млн человек.

Расскажите методику, как вы считаете показатель средней продолжительности жизни и зачем он вам вообще?
Вас что расстраивает больше, уменьшение продолжительности вашей жизни или жизни вашего ребенка на 1 день, или падение средней по стране на 10 лет?
Мне интересно ,сколько досрочно умершие люди не дожили. Много не дожили.
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