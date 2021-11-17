я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам. И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)
У всех остальных я не увидел однозначной зависимости что с увеличением числа вакцинированных уменьшается количество заболевших.
Более того в некоторых случаях если знать дату начала вакцинации (массовой вакцинации) - можно заметить, что после этой даты значительно растёт количество заболевших.
Кроме того хочу заметить, что эти данные ни как не скрываются они лежат в открытом доступе, мало того например минфин их даже визуализировал. (т.е. не нужно ничего самому вбивать например в ексел) И тут возникает очень интересный момент, что как вижу большинству людей это абсолютно не интересно. Большинство обсуждает не факты, а так сказать "эмоции" которые идут ото всюду (ТВ, радио, интернет)
Hotab написав:В Гибралтаре в октябре 1 жмур, в ноябре ни одного
Учитывая количество населения там примерно столько-же смертей от ковида, как и у нас.
Последняя цифра по Украине на минфине за август 2021 года - 782 смерти от ковида.
Население Украины 41 342 тыс., т.е. кол-ва смертей от ковида к населению:
782 / 41342000 = 0.0000189
Население Гибралтара 34 тыс., т.е. кол-во смертей от ковида соответствующее нашему уровню:
34000 * 0.0000189 = 0.64 смерти в месяц
Именно такие цифры в Гибралтаре и наблюдаем, просто из-за малой численности населения эта цифра на уровне шума квантования, поэтому на графике смертей от ковида видим только колебания между 0 и 1. Если на эти колебания наложить фильтр низкой частоты, то получим примерно те самые расчетные 0.64 смерти в месяц.
Тоесть по смертям от ковида в Гибралтаре такие-же показатели как и у нас.
ЛАД написав:При их численности населения - 33 677 - слишком сильно влияют случайные факторы.
факторы далеко не случайные - шум квантования можно отфильтровать. Но это если речь идет о смертях от ковида.
В случае с болеющими ковидом выборка по Гибралтару достаточно большая и там речи о шуме квантования не идет. Никаких "случайных факторов" тут нет. Все прогнозируемо и предсказуемо.
Даже по смертям от ковида цифра 0.64 в месяц выведенная из данных по Украине похожа на данные графика по Гибралтару.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці. Там сама методика повністю невірна. Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так . "СВПП по відношенню до ОТЖ Україні при народженні!!!! (71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди. Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життя конкретних померлих вікових груп. Ця величина завжди більша, ніж 71 рік. І це є найголовнішою помилкою будівельника.
Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік). Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.
Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте". Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є.
а шо сейчас считать? 2 года уже эпидемии. ушли преждевременно 79506 человек. даже если предположить, что каждый из них не дожил 5 или даже 10 лет, это существенно не снизит показатель средней продолжительности жизни если брать за базу 42 млн человек. А вот всякие бестолковые водимые ограничения и запреты уже у каждого гражданина отняли практически по 2 года нормальной жизни.
Цитрин написав:Последняя цифра по Украине на минфине за август 2021 года - 782 смерти от ковида.
Население Украины 41 342 тыс., т.е. кол-ва смертей от ковида к населению:
782 / 41342000 = 0.0000189
Население Гибралтара 34 тыс., т.е. кол-во смертей от ковида соответствующее нашему уровню:
34000 * 0.0000189 = 0.64 смерти в месяц
Это вы так в садике детей разводите. 1. Август - не последний известный месяц в Украине по Ковиду. Даже у госстата есть уже сентябрь. А так то есть и октябрь. 2. Сравнивать один выборочный (самый спокойный) месяц со средним за все время по Гибралтару - это где, в какой школе так учили?? Ну так тогда сравнивайте август с "0" в Гибралтаре. У них есть такие месяцы. Чего уж там. Вы тут нас за кого считаете? Не стыдно??
uaprofi написав:даже если предположить, что каждый из них не дожил 5 или даже 10 лет, это существенно не снизит показатель средней продолжительности жизни если брать за базу 42 млн человек.
Расскажите методику, как вы считаете показатель средней продолжительности жизни и зачем он вам вообще? Вас что расстраивает больше, уменьшение продолжительности вашей жизни или жизни вашего ребенка на 1 день, или падение средней по стране на 10 лет? Мне интересно ,сколько досрочно умершие люди не дожили. Много не дожили.