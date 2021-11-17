Hotab написав:

А ведь это бомба.

Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))



Ниже пост нардепа Александы Устиновой.

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Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.



Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?



Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.



Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084

Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!



Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.

Для цього потрібно:

1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат

2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали

3) Справа закривається!

4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.



Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів



Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .Пост Истребина:Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей.А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!!