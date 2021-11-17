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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:01

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Я сезонный насморк лечу льдом, проходит за вечер, не любят бактерии лёд, отличный антибиотик.


Лед не только бактерии не любят, но и горло. И если его ослабить льдом, то можно будет легко простуду подхватить.

самое лучшее, нарезать лимона, засыпать сахаром, потолочь и залить кипятком. Если после первых симптомов простуды вовремя выпить и отдохнуть в теплой постели, то часто простуда проходит и не начавшись. :)

так це ж підвищення кислотності, віруси не люблять її
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:06

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Ну тогда да.


Сегодня в магазине был, очень много людей без масок. Значит Дельту уже не боятся, очевидно переболели. Но настораживает сильный пофигизм. Как бы это не обернулось новым всплеском от новых штаммов.

дик вакцина защищає і вірус не роспостраняє, про що нам тут втирають ваки,
тому маску можна вже не вдягати і не дистанціюватися та кашляти і чхати на всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:08

  ЛАД написав:Промолчу насчёт сравнения нашей и их статистики. У нас 353 890 тестов на миллион населения, у них 11 947 204. Всего в 355 раз больше. :)


Ещё раз, количество тестов на результаты не влияет, от увеличения числа тестов только уменьшается погрешность этих результатов. :wink:

А последние цифры с ворлдометра, которые Вы предлагаете посмотреть, показывают - при в 5 раз меньшей вакцинации у нас в 3 раза меньше смертей от ковида (см.расчеты выше). :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Тоесть получается у нас в 3 раза меньше умирают от ковида, несмотря на то, что уровень вакцинации у нас в 118/22 = 5 раз меньше

Если бы вы прекратили прикидываться и манипулировать, то у вас вот что вышло бы:
77 из всех 98 умерших в Гибралтаре - умерли до 1 февраля 2021! И , соответственно 21 с тех пор. В январе они только начали иммунизацию, а первые полностью привытые появились лишь в феврале. Вот и оценим этот 21 человек , умерший с февраля по сегодня. В Украине за это время умерло только официально 58 тысяч. Реальных тысяч 80.
Приводите к населению, тренируйтесь.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:09

  Hotab написав:Расскажите методику, как вы считаете показатель средней продолжительности жизни и зачем он вам вообще?
Вас что расстраивает больше, уменьшение продолжительности вашей жизни или жизни вашего ребенка на 1 день, или падение средней по стране на 10 лет?
Мне интересно ,сколько люди не дожили. Много не дожили.


Вы можете определится, что Вас интересует больше общественные интересы или личные?

интересно, а проводил ли кто-то исповедования как влияет ношение маски ребёнком в течение двух лет? на психику, на здоровье? как может повлиять на продолжительность жизни?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:09

  Hotab написав:Лад,на счёт Будивельныка согласен. Добавлю на счёт того, кто позиционирует себя якобы "ни с кем". Вы тратите слишком много ресурсов , потому что вы пока не раскусили персонажа. Вам кажется,что есть шанс вернуть его на сторону добра. Это не так.Там убежденный антивакс, но публичная позиция "не, пока что я не понял, вы меня не убедили, ещё мне порассказывайте" .

Пост Истребина:
А ведь это бомба.
Все кто сделал поддельный сертификат, сдадут своих "благодетелей" им за это ничего не будет, а потом еще и 1000 на тусовки получат. А вот судьбе этих дохторов которые шлепали подделки я не завидую)))

Ниже пост нардепа Александы Устиновой.
------
Близько 210 тис підробних сертифікатів зараз діє в Україні. Таку цифру озвучила сьогодні на провоохоронному комітеті представниця МОЗ.

Пам’ятаєте, я писала пост про амністію для людей, які купили ковід-сертифікати, а згодом спам’яталися і вирішили зізнатись, аби дійсно отримати щеплення?

Раніше всім, хто використовував підробні документи про щеплення, загрожувала кримінальна відповідальність.

Сьогодні профільний комітет таки підтримав амністію для таких "прозрівших" в законопроекті 6084
Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона добровільно заявила про ці факти органу!

Як це діятиме на практиці? Людина, умовно, придбала підроблений Ковід-сертифікат. Але згодом передумала та бажає вакцинуватись і отримати 1000 грн на концерт.
Для цього потрібно:
1) Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений Ковід-сертифікат
2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали
3) Справа закривається!
4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів.

Сподіваюся завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів


Если это сработает, то круто. Шажок к отрезанию рук хабарныкам. Конечно далеко не все ради тысячи или пересмотрев убеждения это сделают. Но такие будут. Надеюсь, хотя бы один у каждого хабарного доктора.
Юрыстам Клондайк: снова работа, защищать в суде хабарных врачей. :mrgreen:

А вы тут о выгоде Бигфармы. Вот настоящие бенефициары!! :mrgreen:

Та хто їх посадить, вони пам"ятник.

Багато засудили судей, напр.?

Рука руку миє.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:Вы можете определится, что Вас интересует больше общественные интересы или личные?

Меня интересует правда в расчетах. А не вот то вот все, что носят тут антиваксы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:13

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Так даже на минфине написано:


В удобной форме более свежих данных за месяц по Украине и по Гибралтару у меня нет.

Но даже если взглянуть на worldometers, по Гибралтару там по последнему отчету 54. Если пересчитать эту цифру для населения Украины, то у нас за тот-же период должно получиться:

41342000 * 54 / 34000 = 65660 смертей от ковида

А worldomenters показывает для Украины последний отчет 20591, что в пересчете на численность населения в 3.1 раза ниже, чем у Гибралтара.

Тоесть получается у нас в 3 раза меньше умирают от ковида, несмотря на то, что уровень вакцинации у нас в 118/22 = 5 раз меньше.

Правда не совсем понятно, за какой конкретно период worldomenters приводит цифры.

Вы собеседников совсем не уважаете?
По какому отчёту и что за цифра 54? Что такое "последний отчёт"? За какой "тот-же период"?
К вопросу о "шуме квантованния" могу Вам добавить ещё "лучшую" цифру - в расчёте на 1 млн. населения у нас 1833 смерти, в Гибралтаре - 2910. А, например, в Черногории 3545.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:14

  Цитрин написав:На заметку сторонникам секты чудо-лекарства...

Гибралтар - тотальная вакцинация не только всего местного населения, но и приезжих.

И что мы видим - такой-же всплеск ковида как и у нас, даже в полтора раза больше... И это при том, что у нас полностью вакцинировано всего 22 %, а у них 118 %...

Гибралтар: 587 / 34000 = 1.73 % болеет ковидом (на 16.11.2021)

Украина: 500079 / 41342000 = 1.21 % болеет ковидом (на 17.11.2021)

Такие дела...

Зображення

ваки скажуть що просто в нас недотестовані і приховані ковідники, а там всі під ковпаком. Скільки того Гібралтару.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:18

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Там проблема використаних неточних статистичних даних на десятому місці.
Там сама методика повністю невірна.
Середній вік передчасно померлих (СВПП) зовсім ніяк не показує скільки років вони не дожили. Вірніше навіть не так .
"СВПП по відношенню до ОТЖ Україні при народженні!!!! (71 рік ) - зовсім ніяк не показує скільки не дожили люди.
Ви вірно нагадали , що більш точніше (а головне методично грамотніше!!!!) було б порівнювати СВПП з очікуваною тривалістю життя конкретних померлих вікових груп. Ця величина завжди більша, ніж 71 рік.
І це є найголовнішою помилкою будівельника.


Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).
Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.

Передбачаючи питання Флер "а самі порахуйте".
Я можу. А для чого?? Для лайків? Заплатіть - я порахую. Потім покритикуєте. Тільки я ,на відміну від будівельника,зразу вкажу, де неточність моєї методики. Вона є.


а шо сейчас считать? 2 года уже эпидемии. ушли преждевременно 79506 человек.
даже если предположить, что каждый из них не дожил 5 или даже 10 лет, это существенно не снизит показатель средней продолжительности жизни если брать за базу 42 млн человек.
А вот всякие бестолковые водимые ограничения и запреты уже у каждого гражданина отняли практически по 2 года нормальной жизни.

так отож
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