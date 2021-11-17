Додано: Чет 18 лис, 2021 17:38

ЛАД написав: P.s. "шум квантования" звучит красиво и даже "научно".

Вот только не знаю, какое отношение имеет квантовая механика к анализу заболеваемости.

Если не сложно, просветите. P.s. "шум квантования" звучит красиво и даже "научно".Вот только не знаю, какое отношение имеет квантовая механика к анализу заболеваемости.Если не сложно, просветите.

ЛАД написав: Вы собеседников совсем не уважаете?

По какому отчёту и что за цифра 54? Вы собеседников совсем не уважаете?По какому отчёту и что за цифра 54?

Никакого отношения квантовая механика к этому не имеет. Шум квантования возникает за счет процесса дискретизации при переходе от непрерывной измеряемой величины к дискретной.Как Вы понимаете 0.5 смертей не бывает, человек либо умирает =1, либо не умирает =0. Поэтому дискретность в данном случае равна 1. И если смертность составляет 0.5 смертей в сутки, то на графике мы увидим шум квантования, когда в один день будет 1 смерть, а в другой 0 смертей. Но в среднем этот шум будет давать 0.5 смертей в сутки.Т.к. население всего 34 тысячи, то уровень смертности от ковида как у нас в августе для Гибралтара составляет 0.64 смерти в месяц. Соответственно значение на графике будет прыгать между 0 и 1, давая после усредненеия те самые 0.6.Вы сами дали ссылку наПрошу прощения, там было 51, а не 54.Пересчитаем сколько должно быть в Украине для 51 в Гибралтаре:41342000 * 51 / 34000 = 62013 смертей от ковидаЧто в 3.01 больше чем фактические 20591 в Украине. Ошибка на результатах существенно не отразилась