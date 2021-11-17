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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4384438543864387

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:20

  Hotab написав:77 из всех 98 умерших в Гибралтаре - умерли в январе!! И , соответственно 21 с тех пор.


У меня нет точных цифр по Гибралтару и Украине за более свежий месяц, чем август. Если у Вас есть такие цифры - приведите их, пересчитаем результаты и посмотрим - будут ли существенные изменения. Но я сомневаюсь, что у нас будет хуже.

За август в Гибралтаре заболеваемость ковидом примерно в 1.5 раза выше, чем у нас. По последним цифрам с вордометра смертность за последние дни в Гибралтаре тоже примерно в 3 раза выше, правда не ясно - за какой конкретно период приведены эти цифры.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:21

flyman

  flyman написав:ваки скажуть що просто в нас недотестовані і приховані ковідники, а там всі під ковпаком. Скільки того Гібралтару.

А вы не так плох, как прикидываетесь.
Да,в 300 раз больше тестировали. По сути каждого у них 11 раз проверии. А у нас через одного даже раз не смогли. Понятно, что у них выявляемость почти 100%, а у нас хоть бы 50% было.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:21

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Расскажите методику, как вы считаете показатель средней продолжительности жизни и зачем он вам вообще?
Вас что расстраивает больше, уменьшение продолжительности вашей жизни или жизни вашего ребенка на 1 день, или падение средней по стране на 10 лет?
Мне интересно ,сколько люди не дожили. Много не дожили.


Вы можете определится, что Вас интересует больше общественные интересы или личные?

интересно, а проводил ли кто-то исповедования как влияет ношение маски ребёнком в течение двух лет? на психику, на здоровье? как может повлиять на продолжительность жизни?

не знаю як носіння масок, але ізоляція дітей ... якісь Мауглі повиростають... не думаю що це добре. От через років 10..15 побачим покоління_К (ковідного карантину) ще й з віддаленим навчанням.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:У меня нет точных цифр по Гибралтару и Украине за более свежий месяц, чем август.

Слушайте, если вы не умеете на минфине посмотреть сколько умерло от Ковид в сентябре - ноябре в Украине и Гибралтаре, то зачем вы безапиляционно делаете заявы и обманываете людей?? Попросите вас научить,а потом пугайте всех смертностью в Гибралтаре.
На Минфине все есть, по каждому дню отдельно вплоть до сегодня.
Я вам цифры дал выше, если вы не в состоянии найти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:38

  ЛАД написав:P.s. "шум квантования" звучит красиво и даже "научно".
Вот только не знаю, какое отношение имеет квантовая механика к анализу заболеваемости.
Если не сложно, просветите.


Никакого отношения квантовая механика к этому не имеет. Шум квантования возникает за счет процесса дискретизации при переходе от непрерывной измеряемой величины к дискретной.

Как Вы понимаете 0.5 смертей не бывает, человек либо умирает =1, либо не умирает =0. Поэтому дискретность в данном случае равна 1. И если смертность составляет 0.5 смертей в сутки, то на графике мы увидим шум квантования, когда в один день будет 1 смерть, а в другой 0 смертей. Но в среднем этот шум будет давать 0.5 смертей в сутки.

Т.к. население всего 34 тысячи, то уровень смертности от ковида как у нас в августе для Гибралтара составляет 0.64 смерти в месяц. Соответственно значение на графике будет прыгать между 0 и 1, давая после усредненеия те самые 0.6.

  ЛАД написав:Вы собеседников совсем не уважаете?
По какому отчёту и что за цифра 54?


Вы сами дали ссылку на https://www.worldometers.info/coronavirus/

Зображення

Прошу прощения, там было 51, а не 54.

Пересчитаем сколько должно быть в Украине для 51 в Гибралтаре:

41342000 * 51 / 34000 = 62013 смертей от ковида

Что в 3.01 больше чем фактические 20591 в Украине. Ошибка на результатах существенно не отразилась
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:смертей от ковида

Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.
. При чем тут смерти?? Может хватит?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:49

  Цитрин написав:
  Hotab написав:77 из всех 98 умерших в Гибралтаре - умерли в январе!! И , соответственно 21 с тех пор.


У меня нет точных цифр по Гибралтару и Украине за более свежий месяц, чем август. Если у Вас есть такие цифры - приведите их, пересчитаем результаты и посмотрим - будут ли существенные изменения. Но я сомневаюсь, что у нас будет хуже.

За август в Гибралтаре заболеваемость ковидом примерно в 1.5 раза выше, чем у нас. По последним цифрам с вордометра смертность за последние дни в Гибралтаре тоже примерно в 3 раза выше, правда не ясно - за какой конкретно период приведены эти цифры.

:shock: :?:
Вы меня сильно удивили. Если Вы совершенно не можете пользоваться ворлдметром, то о чём мы вообще говорим.
В Гибралтаре с 26 августа по сегодня 1 смерть. В Украине за это время 25940.
Считайте.
На всякий случай ссылки - https://www.worldometers.info/coronavirus/, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/.
В гуглхроме всё можно автоматом перевести на русский.

P.s. Понял, что Вы имели ввиду под "шумом квантования". Где Вы взяли такой термин?
Но то, что Вы написали, это в нашем случае несущественные мелочи. Когда я говорю о возможных сильных отклонениях в малых сиранах, имею ввиду чисто статистические эффекты. На малых выборках могут быть сильные случайные колебания/отклонения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:52

ЛАД , какое-то пробивание днища. Капец.

  ЛАД написав:Если Вы совершенно не можете пользоваться ворлдметром

Минфином тоже.
Чего его здесь выступать тогда?? Какая ценность этой инфы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:54

  Hotab написав:
  Цитрин написав:смертей от ковида

Кейсы - это случаи заболевания за последние сутки. При их количестве тестов выявляют практически все новые случаи.
. При чем тут смерти?? Может хватит?


хм - да, действительно. Ошибся. Тогда по смертности надо искать данные и пересчитывать.

Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.
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