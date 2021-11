Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Чет 18 лис, 2021 18:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше. Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.

Слушайте, не зарывайте себя. Не стучите в днище.

У них за день провели 1382 теста (они свою стату по Ковид ведут в Твиттере, гггг)

Это они каждого своего жителя, включая новорожденного, проверяют чаще, чем раз в месяц. 51 нового выявили за день, а 1381 их контактов проверили. Через это сито никто не пролезет.

С нашими суточными тестами каждый житель не будет проверен даже раз за год.



Цитрин написав: Просто для Гибралтара там даже на графике видно как минимум 4 смерти после 26 августа. Если пересчитать 4 для населения Украины, то получим:



41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида Просто для Гибралтара там даже на графике видно как минимум 4 смерти после 26 августа. Если пересчитать 4 для населения Украины, то получим:41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида

Этой инфо вам должно быть достаточно.

В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями". Слушайте, не зарывайте себя. Не стучите в днище.У них за день провели 1382 теста (они свою стату по Ковид ведут в Твиттере, гггг)Это они каждого своего жителя, включая новорожденного, проверяют чаще, чем раз в месяц. 51 нового выявили за день, а 1381 их контактов проверили. Через это сито никто не пролезет.С нашими суточными тестами каждый житель не будет проверен даже раз за год.Этой инфо вам должно быть достаточно.В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями".

Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз. Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.



Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.



Если будет значительная разница - это будет значить, что либо тест негодный, либо результаты фальшивые.



Hotab написав: 41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида

Этой инфо вам должно быть достаточно.

В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями". 41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковидаЭтой инфо вам должно быть достаточно.В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями".



"немного больше" - это не цифра. 4 для Гибралтара еще можно на графике рассмотреть. А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября? Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.Если будет значительная разница - это будет значить, что либо тест негодный, либо результаты фальшивые."немного больше" - это не цифра. 4 для Гибралтара еще можно на графике рассмотреть. А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?

Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: ЛАД написав: Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз. Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.

Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест. Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.



Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест. Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.





Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.



Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.

Для их выявления берём:

1. 350 тестов

2. 1 тест



Какая вероятность выявить?



Цитрин написав: А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября? А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?

За 100 грн я вам ее найду на Минфине. Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел.Для их выявления берём:1. 350 тестов2. 1 тестКакая вероятность выявить?За 100 грн я вам ее найду на Минфине.

Повідомлень: 5644 З нами з: 15.02.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 1524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 18:16 Цитрин написав: .........

ЛАД написав: В Гибралтаре с 26 августа по сегодня 1 смерть. В Украине за это время 25940.

В Гибралтаре с 26 августа по сегодня 1 смерть. В Украине за это время 25940.



Если действительно так, то у нас смертность значительно выше. Если не затруднит, покажите, где Вы эти цифры взяли? Я их не вижу по указанным ссылкам. .........Если действительно так, то у нас смертность значительно выше. Если не затруднит, покажите, где Вы эти цифры взяли? Я их не вижу по указанным ссылкам.

Делать сканы лень.

Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату.

Из таблицы по первой ссылке можно открыть любую страну, кликнув мышкой по названию страны. Порядок стран можно менять кликнув по заголовку столбца. При этом страны будут автоматически ранжироваться по выбранному параметру.

Над таблицей есть "columns" ("столбцы"). Кликнув на надпись, можно по желанию добавить ещё некоторые столбцы. Делать сканы лень.Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату.Из таблицы по первой ссылке можно открыть любую страну, кликнув мышкой по названию страны. Порядок стран можно менять кликнув по заголовку столбца. При этом страны будут автоматически ранжироваться по выбранному параметру.Над таблицей есть "columns" ("столбцы"). Кликнув на надпись, можно по желанию добавить ещё некоторые столбцы.

Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372. Официальная статистика смертности за сентябрь приехала - 48425. В сентября 2020-го - 48372.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает? То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?

я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам.

И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации) я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам.И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)

В Польше еще все было красиво. По крайней мере, когда я последний раз туда смотрел. В Польше еще все было красиво. По крайней мере, когда я последний раз туда смотрел.

То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает? То что там? Есть разница или нет? Не могу рассмотреть. Ваксина работает?



Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.



PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинули Почему, зачем? Эпидемиологическая волна сейчас сильнее. Вы ж сами видите. Была бы нулевая вакцинация, как год назад, было бы все еще печальней.PS: а цифры 2019-го стыдливо выкинулиПочему, зачем?

Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату. Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату.



но результат 1, полученный таким образом для Гибралтара не сходится с явно просматривамемыми 4-мя смертями на графике ниже.



Уж извините, но нет доверия результатам полученным в такой способ но результат 1, полученный таким образом для Гибралтара не сходится с явно просматривамемыми 4-мя смертями на графике ниже.Уж извините, но нет доверия результатам полученным в такой способ Цитрин

Повідомлень: 684 З нами з: 26.06.21 Подякував: 111 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 18:27 Hotab написав: flyman



flyman написав: ваки скажуть що просто в нас недотестовані і приховані ковідники, а там всі під ковпаком. Скільки того Гібралтару. ваки скажуть що просто в нас недотестовані і приховані ковідники, а там всі під ковпаком. Скільки того Гібралтару.

А вы не так плох, как прикидываетесь.

Да,в 300 раз больше тестировали. По сути каждого у них 11 раз проверии. А у нас через одного даже раз не смогли. Понятно, что у них выявляемость почти 100%, а у нас хоть бы 50% было. А вы не так плох, как прикидываетесь.Да,в 300 раз больше тестировали. По сути каждого у них 11 раз проверии. А у нас через одного даже раз не смогли. Понятно, что у них выявляемость почти 100%, а у нас хоть бы 50% было.

ЛАД написав: И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.

то сколько у нас всего переболевших? то сколько у нас всего переболевших?

Для примера по Украине.

Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей.

На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой.

