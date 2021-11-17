Додано: Чет 18 лис, 2021 18:05

Цитрин написав: Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше. Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.

Цитрин написав: Просто для Гибралтара там даже на графике видно как минимум 4 смерти после 26 августа. Если пересчитать 4 для населения Украины, то получим:



41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида Просто для Гибралтара там даже на графике видно как минимум 4 смерти после 26 августа. Если пересчитать 4 для населения Украины, то получим:41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида

Слушайте, не зарывайте себя. Не стучите в днище.У них за день провели 1382 теста (они свою стату по Ковид ведут в Твиттере, гггг)Это они каждого своего жителя, включая новорожденного, проверяют чаще, чем раз в месяц. 51 нового выявили за день, а 1381 их контактов проверили. Через это сито никто не пролезет.С нашими суточными тестами каждый житель не будет проверен даже раз за год.Этой инфо вам должно быть достаточно.В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями".