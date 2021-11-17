Цитрин написав:Но всёравно - заболеваемость ковидом у нас получается в 3 раза меньше, несмотря на то, что вакцинировано в 5 раз меньше.
Слушайте, не зарывайте себя. Не стучите в днище. У них за день провели 1382 теста (они свою стату по Ковид ведут в Твиттере, гггг) Это они каждого своего жителя, включая новорожденного, проверяют чаще, чем раз в месяц. 51 нового выявили за день, а 1381 их контактов проверили. Через это сито никто не пролезет. С нашими суточными тестами каждый житель не будет проверен даже раз за год.
Цитрин написав:Просто для Гибралтара там даже на графике видно как минимум 4 смерти после 26 августа. Если пересчитать 4 для населения Украины, то получим:
41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида
Этой инфо вам должно быть достаточно. В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.
Если будет значительная разница - это будет значить, что либо тест негодный, либо результаты фальшивые.
Hotab написав:41342000 * 4 / 34000 = 4863 смерти от ковида Этой инфо вам должно быть достаточно. В Украине за этот период "немного больше", чем 4863 смерти. Впоеть будьте пожалуйста внимательнее со своими "сенсациями".
"немного больше" - это не цифра. 4 для Гибралтара еще можно на графике рассмотреть. А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?
ЛАД написав:Здесь 100 раз писали о необъективности и несравнимости данных о заболеваемости по многим причинам, особенно из-за количества тестов. И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
Разница по количеству тестов в 350 раз не может значительно изменить результаты. Если 3500 тестов дают сильно другой результат, чем 10 тестов, то это неправильный тест.
Это не тест неправильный, а ваши школьные знания по теории вероятности неправильные.
Есть 1000 человек населения. Из них 1 сегодня заболел. Для их выявления берём: 1. 350 тестов 2. 1 тест
Какая вероятность выявить?
Цитрин написав:А где цифра по Украине с 26 августа по 18 ноября?
За 100 грн я вам ее найду на Минфине.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лис, 2021 18:17, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:В Гибралтаре с 26 августа по сегодня 1 смерть. В Украине за это время 25940.
Если действительно так, то у нас смертность значительно выше. Если не затруднит, покажите, где Вы эти цифры взяли? Я их не вижу по указанным ссылкам.
Делать сканы лень. Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату. Из таблицы по первой ссылке можно открыть любую страну, кликнув мышкой по названию страны. Порядок стран можно менять кликнув по заголовку столбца. При этом страны будут автоматически ранжироваться по выбранному параметру. Над таблицей есть "columns" ("столбцы"). Кликнув на надпись, можно по желанию добавить ещё некоторые столбцы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 лис, 2021 18:22, всього редагувалось 2 разів.
uaprofi написав:Цитрин я пересмотрел на минфине штук 30 графиков по разным странам. И только у Китая просматривается однозначная зависимость (уменьшилось кол-во случаев болезни после проведения вакцинации)
В Польше еще все было красиво. По крайней мере, когда я последний раз туда смотрел.
ЛАД написав:Посмотрите по графикам "Общее количество смертей от коронавируса в ..." по 2-й и3-й ссылке (в оригинале "Total Coronavirus Deaths in Ukraine" или "...Gibraltar"). Когда ведёте курсором/мышкой по графику показывает число на соответствующую дату.
но результат 1, полученный таким образом для Гибралтара не сходится с явно просматривамемыми 4-мя смертями на графике ниже.
Уж извините, но нет доверия результатам полученным в такой способ
flyman написав:ваки скажуть що просто в нас недотестовані і приховані ковідники, а там всі під ковпаком. Скільки того Гібралтару.
А вы не так плох, как прикидываетесь. Да,в 300 раз больше тестировали. По сути каждого у них 11 раз проверии. А у нас через одного даже раз не смогли. Понятно, что у них выявляемость почти 100%, а у нас хоть бы 50% было.
ЛАД написав:И сегодня приводил данные - Гибралтар от Украины отличается по тестированию в 350 раз.
то сколько у нас всего переболевших?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 18 лис, 2021 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин Для примера по Украине. Ведёте мышкой по графику, смотрим 26 августа 53566 смертей. На сегодня можно посмотреть цифры вверху страницы - 79.506 смертей. На графике видна только вчерашняя цифра, график дополняют с задержкой. Ну а дальше элементарное вычитание 79506 - 53566 = 25940.